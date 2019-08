9 de agosto de 2019

Más de 50 países estarán representados en el 14 Festival Intercultural

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 países estarán representados este año en la 14 edición del Festival Intercultural de Santander, que abre hoy sus puertas hasta el 8 de septiembre en los Campos de Sport de El Sardinero, por donde pasarán más de 500 artistas y que contará con nuevas zonas de experiencias.

El Premio Solidario Alberto Pico será este año para el cantante Huecco, por su labor al frente de la ONG Dame Vida y el concierto solidario será un tributo a Antonio Vega, el día 28 de agosto, con Javier Urquijo, Cómplices, Amistades Peligrosas y Marilia de Ella Baila Sola.

"Siente el mundo" es el lema de la 14 edición del festival, que supera las cifras de la anterior edición con la participación de 19 grupos musicales de la ciudad, 16 escuelas y academias de baile de Santander, así como 15 ONGs y Fundaciones, y 15 asociaciones de inmigrantes.

El festival ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por la concejala de Dinamización Social e Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Lorena Gutiérrez; el director del festival, Sergio Frenkel; el presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria Floren Bueyes; y la responsable de Comunicación de Coca Cola, Anne Esparza.

La concejala ha detallado que el festival será un espacio para la convivencia, la interculturalidad, la solidaridad y la sostenibilidad, y un escaparate para acercarse a las asociaciones de extranjeros residentes en Santander y a la labor de las ONGD que trabajan en la ciudad.

"Serán 30 días marcados por la integración y la solidaridad", ha dicho, en un recinto que acogerá numerosas actividades y llamamientos a la colaboración con distintas causas sociales.

En este sentido, la concejala ha destacado una de las citas más importantes del programa, el concierto solidario del 28 de agosto, que será un 'Tributo a Antonio Vega', con artistas como Javier Urquijo, de Los Secretos; Cómplices, Amistades Peligrosas o Marilia, ex componente del grupo Ella Baila Sola.

Las entradas para este concierto tendrán un precio de 10 euros, -será el único espectáculo de pago del festival-, y se podrán obtener en el propio festival, en una carpa que se instalará días antes en la plaza del Ayuntamiento, en establecimientos McDonalds o en la web del festival www.festivaldelasnaciones.com.

Los fondos recaudados se destinarán en esta ocasión a la ONG Dame Vida, del cantante Huecco, quien además será distinguido el día 27 en otra de las grandes citas del festival, los Premios Solidarios Alberto Pico, en agradecimiento a su labor con esta entidad que trabaja en España y Haití con los más desfavorecidos.

Además el Ayuntamiento de Santander otorgará varios reconocimientos a personas y entidades que han trabajado por la convivencia y la solidaridad en la ciudad. La concejala ha destacado la labor que juega el centro municipal CMICAD en la organización del festival y ha animado a todos los santanderinos a acercarse al recinto, que este año incluirá por primera vez un Día del Niño, el próximo 25 de agosto, con una programación especialmente centrada en los más pequeños.

Con la representación de la música, la cultura y la gastronomía de más de 50 países diferentes, este evento contará con cientos de artistas sobre el escenario, según ha expresado su director Sergio Frenkel.

A los artistas del concierto solidario se sumarán otros como Falete, el propio Huecco, el grupo revelación en México, Jenny and the Mexicats, el cantautor cubano Ronaldo Rodríguez o artistas que han pasado por programas televisivos como Got Talent o La Voz.

Frenkel ha destacado también la apuesta del festival por el talento local, con la participación de distintas escuelas de bailes y bandas locales, y las actuaciones de las asociaciones de inmigrantes para acercarnos a su cultura y folclore.

Respecto al recinto, serán 15.000 metros cuadrados de festival con nuevas zonas como el Cancún Beach Club, un área Zen, carpa árabe o un nuevo espacio en el que vecinos y visitantes podrán conocer de cerca el proyecto europeo por la integración Mingle, en el que participa el Ayuntamiento de Santander.

RETOS GASTRONÓMICOS Y AMBIENTALES

Durante la rueda de prensa, Floren Bueyes ha explicado que la Asociación de Cocineros de Cantabria tendrá su propia carpa en el festival, ubicada junto al escenario principal.

Allí desarrollarán tres retos solidarios que girarán en torno a productos de la tierra como la cerveza hecha en Cantabria, los quesos cántabros o el café El Dromedario. Estas degustaciones solidarias se desarrollarán los días 21 y 28 de agosto y 6 de septiembre, y los fondos se destinarán a Alouda, Buscando Sonrisas y Cantabria por el Sáhara.

Por su parte, Ane Epalza, ha explicado que Coca Cola también invitará al público del festival a sumarse a un reto por la sostenibilidad, de forma que se instalarán grandes contenedores para el reciclaje de vidrios y envases, y se esperan superar varios récords.

ESTA TARDE, PASACALLES DEL CENTRO AL SARDINERO

La programación arrancará esta tarde con un desfile que comenzará a las 18.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y continuará hacia los Jardines de Pereda y de ahí al Sardinero, en el autobús turístico.

Esta primera toma de contacto con el festival estará amenizada por algunas de las escuelas de baile que participan en esta edición (Marta Escalante, Bendita Locura, Yayvadanza, Covadonga Viadero, Alexmar y Mama Rumba), por el grupo de batucada Kepake, y estarán presentes también las comunidades paraguaya y moldava de Santander, la asociación de vecinos Los Arenales y DJ Cheda.

A su paso por Puertochico, se sumarán las banderas de los países participantes en el evento. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, inaugurará mañana sábado a las 12 este evento consolidado en la programación del verano santanderino, que este año quiere ser más solidario e internacional que nunca y volverá a ubicarse junto a los Campos de Sport del Sardinero.