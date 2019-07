17 de julio de 2019

Nalda dice que "no es cierta" la falta de personal en la Policía Local de Santander

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, ha manifestado hoy que "no es cierta" la falta de personal en la Policía Local que denuncian los sindicatos APLB, CSIF, SIEP y USO porque, ha recordado, en los dos últimos años se han incorporado 38 nuevos efectivos y, aunque 50 se han acogido al decreto para la jubilación anticipada, el Consistorio ya ha ofertado o está en proceso de convocar de manera "inmediata" el 100% de esas vacantes.

Así lo ha asegurado el edil este miércoles a preguntas de la prensa por la denuncia de falta de efectivos realizada por "algunos sindicatos" pero que, según él ha dicho, no son "los sindicatos mayoritarios" de los empleados del Consistorio y "alguno" ni tiene representación en la mesas generales de negociación.

Nalda ha insistido en rechazar las acusaciones de falta de personal y ha detallado que, de los 50 efectivos que se han acogido a la jubilación anticipada, 30 lo han hecho ya y otros 20 lo irán haciéndolo en los próximos meses, pero ante ello desde el Ayuntamiento ya "hemos puesto en marcha las convocatorias y ofertas para el 100% de esas plazas vacantes".

"Lógicamente todos los procesos selectivos llevan sus tiempos y además no podíamos convocar las plazas vacantes por jubilación hasta que no finalizará el plazo para acogerse al decreto, que concluyó el 31 de enero, el mismo 1 de febrero, al día siguiente, se puso en marcha el proceso para convocar las plazas", ha manifestado el concejal de Seguridad Ciudadana.

Por ello, ha señalado que no comparte las afirmaciones de "alguno de los sindicatos" de Policía que son los que convocan para este viernes, 19 de julio, una movilización en el entorno de la sede consistorial y con la que se sumarán a la convocada por los taxistas de 12.00 a 13.00 horas.

Nalda ha indicado que "estas movilizaciones no están secundadas por algunos de los sindicatos mayoritarios de los empleados del Ayuntamiento de Santander" y que son, ha dicho, con los que el Consistorio "trata" los asuntos. "Es con esos representantes donde se tratan los asuntos, no por canales externos, y alguno de esos sindicatos que promueven esta movilización no tiene esa representatividad en las mesas de negociación", ha añadido.

Según han indicado fuentes sindicales a Europa Press, de los sindicatos que denuncian falta de personal y promueven la movilización (APLB, CSIF, SIEP y USO), solo CSIF tiene representación en la Mesa General de Negociación, en la que también están UGT y CCOO; y en la Mesa de Policía Local están representados UGT, CCOO, CSIF y SIEP, pero ni APLB ni USO.

Por otro lado, cuestionado por otra de las denuncias de los sindicatos policiales, que ayer aseguraron que el pasado viernes por la noche solo hubo una patrulla con dos efectivos vigilando las calles de la ciudad y esa situación se debe a la falta de personal, el edil ha dudado de que eso sea cierto.

"El que establece las decisiones operativas es el jefe de la Policía Local (Gustavo Zabala) y dudo que haya habido una noche en la que solo haya habido una patrulla, pero ya digo que las decisiones operativas de los distintos dispositivos son decisiones técnicas que corresponden a la Jefatura", ha apostillado.

En cualquier caso, preguntado por si la situación actual sumada a la ocurrido con las armas de los policías en prácticas no ha llevado al equipo de Gobierno a plantearse el cese del jefe de Policía, Nalda solo ha manifestado que "son temas que no tienen relación con la falta de personal".

Nalda ha hecho estas declaraciones tras participar junto al delegado del Gobierno de Cantabria, Eduardo Echevarría, y el jefe superior de Policía, Héctor Moreno, en la presentación del dispositivo estival de la Policía Nacional en la ciudad de Santander.