4 de agosto de 2019

Noja y La Bien Aparecida, próximos destinos de 'Marcos Históricos' del FIS de la mano de Gli Incogniti

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de 'Marcos Históricos' del Festival Internacional de Santander (FIS) llegará este martes, 6 de agosto, a Noja, y el miércoles 7 a La Bien Aparecida (Ampuero), con el grupo barroco Gli Incogniti como protagonista.

El grupo barroco interpretará con instrumentos antiguos cinco "pequeñas joyas" atribuidas inicialmente a Bach pero compuestas en realidad por músicos de su entorno.

El primero de los conciertos, que será el martes a partir de las 21.30 horas, se celebrará en la iglesia de San Pedro con la colaboración del Ayuntamiento de Noja.

Al día siguiente, el 7 de agosto, a partir de las 20.15 horas, el conjunto barroco ofrecerá un segundo concierto en La Bien Aparecida (Ampuero).

En esta ocasión, Gli Incogniti ofrecerá al público del Festival un programa llamado 'BWV or not. The inauthentic Bach'.

El grupo, fundado y dirigido por la violinista Amandine Beyer, ha rescatado en este programa algunas de las obras que en su día fueron atribuidas al compositor alemán Johann Sebastian Bach e incluidas en su catálogo (el Bach Werke Verzeichnis, más conocido por sus siglas BWV), pero investigaciones posteriores demostraron que habían sido compuestas por otros músicos de su entorno.