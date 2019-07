28 de julio de 2019

PP ayudará a que instituciones de Cantabria "funcionen mejor" con una oposición "constructiva"

PUENTE SAN MIGUEL, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que en esta legislatura su partido va a ayudar a que las instituciones cántabras "funcionen mejor" y "se ocupen de solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos" y lo hará con "una oposición exigente, constructiva y, sobre todo, leal a los intereses de la comunidad autónoma".

Durante la celebración del Día de las Instituciones en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, según ha informado el PP, Buruaga ha afirmado que el de hoy es un día para subrayar "el compromiso de todos con las instituciones democráticas" y, sobre todo, para reivindicar la importancia de "hacerlas funcionar con eficacia, coordinación y sensibilidad".

Según la presidenta del PP, las instituciones y la autonomía de Cantabria se legitiman socialmente en su capacidad de mejorar la vida de las personas y "no hay mejor forma de defenderla que hacerla funcionar mejor, que gestionarla mejor y ponerla al servicio de las personas".

La dirigente 'popular' ha afirmado que "el PP ha sido una fuerza determinante en la construcción y el desarrollo de la autonomía; ha mostrado siempre un altísimo sentido de región, y así va a seguir siendo". Por el eso, el PP ha trasladado al Gobierno su "voluntad de acuerdo en todos los asuntos en los que Cantabria se la juega".

Además, ha recordado Buruaga, ha ofrecido "un gran consenso" para defender un modelo de financiación autonómica que dé a Cantabria lo que le corresponde; apoyar una transición energética justa y equilibrada que garantice la competitividad y supervivencia del sector industrial; y reivindicar del Gobierno de la nación todas esas grandes infraestructuras pendientes, principalmente el AVE a Reinosa y el tren con Bilbao, que "han quedado totalmente en el limbo tras la investidura fallida de Pedro Sánchez a pesar del voto a favor, del único voto a favor, del PRC".

Buruaga ha dicho que, en el Día de las Instituciones, "la principal preocupación del PP es la falta de un Gobierno en España, un obstáculo muy grave para que los grandes proyectos que Cantabria necesita y los grandes desafíos se puedan abordar".

No obstante, ha defendido que, aunque Cantabria y España necesitan un Gobierno, "no puede ser cualquier Gobierno, no un Gobierno contra el Estado, sin proyecto de país, y tampoco a cualquier precio".

Según ha explicado la presidenta, "estos días se ha visto como Sánchez tiene como socio preferente en el Gobierno de la nación y en otras muchas instituciones a Podemos, y como aliados al nacionalismo y al independentismo, lo que significa abandonar definitivamente la centralidad y la moderación, cuestionar principios esenciales del orden constitucional, y cesiones y privilegios a unos territorios en perjuicio de otros, además de un retroceso seguro en lo económico y social".

"Eso no es lo que los españoles quieren, eso no es bueno para España y no puede serlo tampoco para Cantabria, así que, si esta es la disyuntiva, yo prefiero unas nuevas elecciones a eso", ha dicho Buruaga, quien ha defendido que "España se merece partidos que sean capaces de pactar para mejorarla, para seguir construyéndola y no para destruirla".

Además, ha hecho hincapié en que "el único responsable de la investidura fallida de Sánchez es Pedro Sánchez". "El problema para la investidura no está fuera, sino dentro del PSOE y es Sánchez, que ha sido incapaz de articular una mayoría suficiente para gobernar España y ese es su segundo fracaso personal, por lo que ni Pedro Sánchez ni por supuesto Revilla pueden responsabilizar a los demás", ha concluido.