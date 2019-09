PP, Cs y PRC permiten las retribuciones de cinco directores generales en Santander

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Cs) y la abstención del PRC las retribuciones de los cinco directores generales, incluidos los de Urbanismo y Fomento.

En contra han votado el PSOE y los partidos del grupo mixto: Unidas Podemos y Vox. Este último ha criticado que la iniciativa salga adelante gracias al "trío" de 'populares', naranjas y regionalistas.

Su concejal, Guillermo Pérez-Cosío, ha censurado que el "nuevo tripartito" que ha "nacido" en la capital cántabra permita este "buen rejonazo" a las arcas municipales, de 400.000 euros anuales -ha dicho, en alusión a las nóminas de estos cargos-. "Un derroche para colocar a amiguetes", se ha quejado, antes de que el responsable de Fomento, César Díaz (PP), haya negado que sea un "viva la vida", "en absoluto".

El portavoz de Ciudadanos y del equipo de gobierno, Javier Ceruti, también ha rechazado "despilfarro" alguno y ha defendido el desdoblamiento de directivos en el ámbito de urbanismo y fomento como algo "imprescindible" y no por una decisión "caprichosa", más si se tiene en cuenta la elaboración y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras la anulación judicial del actual.

Además, el edil de Cs y responsable de Urbanismo ha agradecido la postura "sensata" del PRC, que al abstenerse ha permitido que la retribución de estos dos cargos -junto con los directores de Cultura, Medio Ambiente e Innovación- haya salido adelante en la sesión plenaria ordinaria de septiembre, tras ser rechazada en agosto por el voto en contra de toda la oposición.

Esta vez se ha abstenido el partido regionalista, que "sopla con fuerza para cambiar la veleta naranja de orientación", según ha advertido el concejal de Vox, que cree que "hace bien". En este sentido, ha recordado "la alternativa numérica" -que "antes se llamaba lealtad"- que "sigue existiendo" en Santander, donde Cs podría sumar mayoría con PRC y PSOE, frente al bipartito actual, que gobierna en minoría.

Ante esto, Pérez-Cosío ha instado a la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, a que destituya a los dos concejales de Ciudadanos para "ahorrar tiempo". "Ya nos arreglaremos", le ha dicho, antes de insistir: "hágame caso, céseles y ya verá como no se arrepiente".

Pero el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha tachado de "pataleta" la postura de Vox, al que replicado que su partido "sopla mucho más" que el que lidera Santiago Abascal, que "afortunadamente" ha soplado "un solo silbido".

Ha defendido que su partido se ha limitado a "facilitar" una cuestión "organizativa" del gobierno local, que tiene la "obligación" y "responsabilidad" de formar y organizar sus equipos.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha reiterado que su grupo no comparte esta "decisión política" de que haya dos directores generales, al igual que dos concejales, en Fomento y Urbanismo, cuando la pasada legislatura -gobernada por el PP- había solo uno.

Además, el socialista -que encabezará la lista de su partido al Congreso por Cantabria en las elecciones del próximo 10 de noviembre- ha comentado en referencia a la abstención del PRC que al PRC le han "salido más novios" y tiene "donde escoger", además de Cs.

Y sobre la negativa de Vox, Ceruti ha opinado que Pérez-Cosío "merece el premio al doctor no', y ha apostillado que esta postura le recuerda al "líder del no es no", en referencia al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez.

VOX SE QUEDA SOLO EN SUS CRÍTICAS A LA VORÁGINE

En la sesión, en la que se ha ratificado por unanimidad el acuerdo de la comisión del área para que en 2020 sean fiestas locales la Virgen del Mar (1 de junio) y Santiago Apóstol (25 de julio), se han aprobado dos modificaciones de crédito: una por 450.000 para la renovación eléctrica del Mercado de la Esperanza y otra de 31.000 euros para diversas acciones culturales.

Además, se han debatido varias mociones, entre ellas una de Vox que criticaba la performance colectiva realizada el pasado 13 de septiembre por la asociación cultural La Vorágine para recrear en el Paraninfo de La Magdalena el primer campo de concentración del franquismo.

Este partido, que pedía excluir de las subvenciones municipales que se otorgan para el fomento de la cultura a las manifestaciones o actividades de contenido político o ideológico "de cualquier signo", se ha quedado solo votando, y se ha topado con el 'no' de todos los partidos y la abstención del PP.

La concejala de Cultura, María Luisa Sanjuán, ha rechazado que se ponga "mordaza verde" a la libertad de creación y expresión en una ciudad "tolerante" y "moderna" como Santander, que no es "rancia" ni tiene que "oler a berza". "El arte no está exento de ideología, la censura sí", ha zanjado, a lo que Pérez-Cosío ha replicado que "no hay censura, hay dinero".

CENTRO SURF EN EDIFICIO REMA Y ORDENANZA MUNICIPAL TRANSPORTE

Por unanimidad ha salido adelante la iniciativa regionalista para crear un centro multifuncional del surf en el edificio Rema de El Sardinero, para lo que el Ayuntamiento instará al Ministerio para la Transición Ecológica la cesión del edificio.

También con el respaldo de todos ha salido adelante la aprobación de una ordenanza reguladora del funcionamiento del transporte público, como pedía el PSOE, que considera "urgente" regular los derechos y obligaciones de usuarios y trabajadores del servicio municipal.

Aunque ha apoyado la iniciativa, el PP ha pedido "no mezclar" este asunto con casos particulares, como la joven con parálisis cerebral que recientemente denunció que le impedían acceder con su moto adaptada a autobuses municipales.

APROBADA, CON CRÍTICAS, LA CUENTA DE 2018

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la cuenta general de 2018 con los votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del PSOE y Unidas Podemos, y el 'no' del PRC, que considera "muy deficiente" el nivel de cumplimiento fruto de la "parálisis" del Ayuntamiento.

Algo que ha negado la alcaldesa, que ha reafirmado que Santander es "el motor económico de Cantabria", destacando las 34 obras por valor de 28 millones de euros ejecutadas el año pasado y a las que se suman las que se realizan ahora, por importe de 52.

"Ningún vecino me puede decir aquí no se ejecuta el presupuesto", ha sentenciado la regidora, después de que el concejal de Economía y Hacienda, Víctor González Huergo, haya negado igualmente que el Consistorio esté "paralizado" o "atascos" en las inversiones.

Por contra, ha defendido que la gestión económica es "responsable" y arroja un resultado "positivo", como evidencia -según ha puesto de ejemplo- que la capital cántabra sea la primera en pagar a sus proveedores en tanto que el Gobierno regional es "el último".

El portavoz del PSOE ha justificado la abstención de su grupo "por responsabilidad", ya que no aprobar la cuenta tendría "graves consecuencias".

No obstante, Casares ha apuntado que el grado de ejecución del presupuesto de 2018 es "el menor de la última década", del 65%, lo que significa que 35 de cada 100 euros se han "quedado en el papel" y no se han gastado. Y ha puesto como ejemplo el "escandaloso" caso de Urbanismo, donde solo se ha realizado el 32% de la inversión prevista.

En similares términos se ha expresado el PRC, aunque ha votado en contra de la "incompleta" cuenta del pasado ejercicio, que en palabras de Amparo Coterillo destaca por un "muy deficiente" cumplimiento.

La regionalista ha criticado en este sentido los "niveles alarmantes" de ejecución, del 65% en 2018, lo que implica que los dirigentes del PP son "incapaces" de invertir siete de cada diez euros presupuestados. Esto evidencia la "parálisis" del Ayuntamiento, "una maquinaria que va al ralentí".

Finalmente, Miguel Saro, de Unidas Podemos, se ha abstenido al considerar "muy pobre" el grado de cumplimiento de la cuenta de 2018.