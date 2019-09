PP: "Se cumplió el dedazo en los nombramientos de directores de empresas públicas"

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha considerado este jueves que el nombramiento por parte del Gobierno regional de los directores de seis empresas públicas confirma que "se ha cumplido el dedazo" que este partido vaticinó que iba a haber, "consumándose la crónica ya anunciada de que esos cargos se iban a seleccionar la carta".

La diputada regional 'popular' Isabel Urrutia ha añadido al respecto que no es que el Ejecutivo PRC-PSOE haya querido dar la razón a su partido, cuando afirmaba que "todo era un paripé", sino que el bipartito "ya sabía que iba a actuar así para poder nombrar a quien quería y no a quien fuera el mejor para el puesto".

De ahí, insisten en el principal partido de la oposición, "la falta de procedimiento en la valoración de los méritos haya anulado cualquier atisbo de publicidad, igualdad, capacidad y transparencia".

Urrutia ha explicado que "para que el desarrollo de los hechos diera el fruto que el Gobierno quería, y no lo que la ley establece, en este proceso no se ha constituido un órgano de valoración, y cuando lo ha habido no se ha sabido quién lo integraba".

"Tampoco -ha continuado la parlamentaria regional del PP- se han detallado los criterios para baremar los currículos ni la puntuación de los méritos de los candidatos, y se ha incluido una entrevista que en ningún caso es obligatoria".

Para Urrutia, se ha demostrado "la discrecionalidad que había en todo el proceso, contraria a la transparencia y a los requisitos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que establece la ley" que desde 2018 regula el sector público institucional de Cantabria y los procesos de elección de sus cargos directivos.

La diputada ha reiterado que "todo ha sido un paripé, la crónica de unos nombramientos anunciados", pues "ya se sabía desde dos meses antes quiénes iban a ser las personas que ocuparían estos cargos y el Gobierno en esto sí que ha cumplido".

A su juicio, todo este proceso es "un engaño" a los ciudadanos, "especialmente a quienes se han presentado de buena fe a esta convocatoria creyendo que iba a ser un proceso limpio".

"Muy al contrario, la falta de unos requisitos básicos únicos para las diferentes convocatorias, la no inclusión de criterios específicos vinculados al objeto social de la empresa que se va a dirigir, la falta de exigencia de capacidad y méritos en los candidatos, la discrecionalidad a la hora de resolver, y el cambio de criterios entre lo que aprueba el consejo de administración y lo que se publica", denuncia Urrutia, que apunta que en el caso de CANTUR, han convertido a este proceso en "una falacia organizada por el Gobierno desde el principio, actuando sin ningún tipo de escrúpulos".

Por todo ello, ha insistido en que, como ya anunció el PP, "se ha demostrado que se trataba de unas convocatorias elaboradas a la carta de las personas a las que se iba a nombrar, ya decididas de antemano y a dedo".