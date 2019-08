PP: PRC ha entregado su voto a Sánchez de forma barata por un compromiso que no se va a cumplir

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado que mientras otros partidos estén aprovechando las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez para reclamar un cambio de modelo de la financiación autonómica que beneficie a sus comunidades, el PRC haya "entregado" su voto a favor de Pedro Sánchez de forma "rápida" y "muy barata" al haber "sacrificado" este asunto y conformarse con un "compromiso vago" sobre infraestructuras que "posiblemente no se va a cumplir".

En rueda de prensa, el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha advertido que es en la negociación del modelo de financiación autonómica donde "se juega de verdad el futuro" de la comunidad autónoma y ha advertido de que un cambio de modelo que prime el criterio de la población sobre el del coste efectivo de los servicios resultaría "muy perjudicial" para la región.

Por ello, ha lamentado que el PRC haya "sacrificado" este tema, al no incluirlo en la negociación con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez, y haya basado el acuerdo en un "supuesto" y "vago" compromiso "de un par de folios" sobre inversiones en infraestructuras para Cantabria y en un "intercambio de votos" en las investiduras --el del regionalista José María Mazón a favor de Sánchez a cambio de que los socialistas hayan apoyado la de Miguel Ángel Revilla en Cantabria, revalidando el pacto PRC-PSOE.

Fernández ha afirmado que "todo" el mundo "sabe en Cantabria" --incluso, a su juicio, el propio Revilla-- que Pedro Sánchez no va a cumplir" el compromiso de inversiones en infraestructuras con la comunidad autónoma.

"No sabemos si a Revilla le conviene un Gobierno de Pedro Sánchez, a Cantabria no porque Pedro Sánchez ha sido el artífice del bloque de las infraestructuras que Cantabria tenía pendiente de ejecutar y venían tramitándose por parte del Gobierno anterior. Si a Revilla le conviene un Gobierno de Pedro Sánchez, él sabrá por qué, si está tan implicado y tan entusiasmado en apoyar la investidura de Pedro Sánchez, él sabrá por qué pero eso no es lo que más le conviene a Cantabria", ha aseverado el portavoz popular.

Fernández ha opinado que Revilla está "de campaña" a favor de la investidura de Pedro Sánchez, algo sobre lo que ha ironizado afirmando que "en España parece que no hay nadie tan implicado y tan entusiasmado" en ello como él.

"Parece más implicado y más entusiasmado Revilla que el propio Sánchez, a quien parece que le gusta más lo de la repetición de elecciones", ha opinado.