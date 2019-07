11 de julio de 2019

PP "respeta" la presunción de inocencia de alcalde de Cayón y no le suspenderá de militancia

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP "respeta" la presunción de inocencia del alcalde de Santa María de Cayón, el popular Gastón Gómez, ante la apertura del juicio oral por la comisión de presunto delito continuado de prevaricación administrativa en diversas contrataciones de personal, y recuerda que el partido solo prevé en sus estatutos suspender la militancia ante casos de corrupción y "las actuaciones que se le imputan no lo son".

Así lo ha señalado este jueves la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al ser cuestionada, en rueda de prensa, por el auto de apertura de juicio oral contra Gómez, cuyo "contenido y alcance no conoce" y, según ha señalado, "no ha sido notificada al interesado".

Sáenz de Buruaga ha aclarado que, "en cualquier caso", los estatutos del PP prevén la suspensión de la militancia en los casos en los que se abra juicio oral por un delito de corrupción, y "en este caso no hay corrupción".

"Aquí nadie ha metido la mano en la caja. Aquí nadie está encausado por llevarse un solo euro. Aquí no hay ni se trata de adjudicaciones de obra o de servicios a cambio de nada. Aquí no hay tráfico de influencias. Aquí no hay contraprestación ninguna. Aquí no hay ni tan siquiera el más mínimo quebranto a las arcas públicas municipales. Estamos hablando de contratación de personal", ha aseverado Sáenz de Buruaga.

La líder del PP ha señalado que estas contrataciones habrán podido ser "más o menos correctas", algo que deberán determinar los tribunales, pero "en ningún caso" se está ante un delito de corrupción.