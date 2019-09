PRC y PSOE tumban en el Pleno la propuesta fiscal del PP, que sí apoyan Cs y Vox

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PRC y el PSOE han tumbado esta tarde en el Pleno la moción con la que el PP quería instar al Gobierno regional a implementar su propuesta fiscal, con bajada de impuestos e incremento de deducciones, iniciativa que sí ha contado con el apoyo de Cs y el Grupo Mixto (Vox).

La propuesta de los 'populares' proponía bajar los tramos autonómicos del IRPF, suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava las hipotecas de primera vivienda, así como crear deducciones para familias o jóvenes, entre otras, con las que, según ha defendido la diputada María José González Revuelta, los cántabros pagarían "500 euros menos de media" y "hasta 1.000 euros menos las clases medias".

Los partidos del Gobierno (PRC-PSOE) han criticado que el PP, sin ganar las elecciones, trate de que se lleve a cabo a través de esta iniciativa la política fiscal recogida en su programa electoral y que la diputada regionalista Emilia Aguirre ha tachado de "injusta, regresiva y dañina" y que solo está dirigida a beneficiar a "quienes más tienen".

Tanto la diputada del PRC como la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, han asegurado que el Gobierno quiere una política fiscal "justa y progresiva" y han criticado que los 'populares' vienen al Pleno con "sus promesas electorales" sobre las que los cántabros ya tienen "aprendida la lección" porque, cuando el PP estuvo en el Ejecutivo, no sólo subió impuestos sino que "aprobaron solitos 13 nuevas tasas".

"La incoherencia está en el ADN del PP", ha espetado Pérez, algo que también ha considerado la socialista Noelia Cobo, que ha criticado que el PP venga al Parlamento a "prometer un paraíso idílico", una propuesta fiscal que es "una quimera" que no se puede sostener.

Así, Cobo ha denunciado que los 'populares' "prometen menos impuestos y más desgravaciones pero no explican cómo, de hacerlo, se sostienen los servicios públicos". "Cómo se puede recaudar menos sin explicar cómo afecta a la sanidad, la dependencia o las políticas sociales", ha añadido.

Frente a las críticas de regionalistas y socialistas, González Revuelta ha defendido la propuesta fiscal con la que los 'populares' quieren evitar que el Ejecutivo haga más "subidas de impuestos" porque nuestra comunidad tiene "una de las mayores presiones fiscales del país".

Los 'populares', ha señalado González Revuelta, traen esta propuesta al Pleno después de que en la última sesión la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, hiciese una exposición "clarificadora" de la política fiscal y tributaria que llevará a cabo el Gobierno PRC-PSOE.

"No sólo votaron en contra de no subir los impuestos sino que hicieron apología de ellos. La consejera no descartó subidas de impuestos", ha enfatizado, y ha criticado que "la política fiscal" sea "el secreto mejor guardado de este Gobierno" y "más" al haber unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Y es así porque, ha augurado, la subida de impuestos está "en la agenda de PRC-PSOE y en el ADN de este Gobierno". "Siempre sube los impuestos, todo les parece poco para mantener el gasto de la administración", ha denunciado la diputada del PP, que ha anunciado que los 'populares' mantendrán una "ofensiva" para reivindicar la bajada de impuestos "el tiempo que sea necesario".

Esta propuesta de los 'populares' ha contado con el apoyo de Cs y Vox aunque no sin críticas a la política fiscal que llevó a cabo el PP cuando estuvo al frente del Gobierno de Cantabria.

El portavoz de Cs, Félix Álvarez, les ha criticado porque defienden bajar los impuestos pero "llegan al Gobierno y los suben" y les ha llamado "optimistas antropológicos" porque piden que se apruebe una bajada de impuestos cuando Cs el pasado pleno pidió que no se subiesen los impuestos y no salió adelante.

Mientras que el diputado de Vox Armando Blanco ha indicado que su partido apoya que "los cántabros dispongan de su dinero y no se lo quede el Gobierno" pero ha expresado las dudas que genera la propuesta de los 'populares', cuando "nadie ha defraudado a tantos y en tan poco tiempo como el PP", que subió los impuestos cuando estuvo al frente del Gobierno.