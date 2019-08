29 de agosto de 2019

Presidenta de la SEI: "No podemos permitir que los antivacunas pongan en riesgo a la población"

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, África González, ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia" frente a la proliferación de movimientos antivacunas y "seguir demostrando" que la vacunación es "eficaz".

"No podemos permitir que los movimientos antivacunas pongan en riesgo a la población", ha asegurado en una entrevista con Europa Press con motivo de su participación en el 'II Seminario sobre avances en Inmunología e Inmunoterapia' que tiene lugar esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

González ha lamentado que, pese a que la vacunación se ha llevado a cabo desde hace "más de dos siglos" y que haya salvado "millones de vidas" y "sigue haciéndolo", se tenga que seguir demostrando su efectividad. "Los científicos pensábamos que con la demostración evidente de que las vacunas protegían no teníamos que estar dando información continuamente de que la vacuna es eficaz", ha aseverado.

Sin embargo, los movimientos antivacunas "han utilizado las redes sociales y las páginas web", según González, para encontrar un espacio donde defender su discurso en el que las sociedades científicas y los gobiernos "no han sido tan proactivos". "Tal vez nos hemos relajado en pensar que la gente lo sabía y ellos han aprovechado estos sistemas", ha matizado.

Gónzalez ha explicado también que, a su juicio, existen "tres tipos de padres que no quieren vacunar a sus hijos" por lo que cada una de estas situaciones deberá "abordarse" de forma diferente.

Por un lado, según ha destacado, se encuentran aquellas personas "excluidas del sistema sanitario" como "los inmigrantes" o "la gente sin papeles". En este caso, tal y como relata la presidenta de la SEI, se trata de personas "a las que seguramente les gustaría vacunarse" por lo que, en su opinión, "hay que ofrecerles" esa posibilidad.

Por otro lado, según la presidenta del SEI, se encuentran aquellos padres que, tal y como explica, "se niegan en rotundo" porque "están muy convencidos de que no quieren vacunar", así como aquellos "indecisos" que "no quieren buscar mucha información" y al final "acaban por no vacunar".

Ante estos casos, González ha apuntado a iniciativas que pasan por "sesiones informativas" con el objetivo de que los padres "pregunten dudas con toda tranquilidad". Además, la presidenta del SEI ha relatado que en algunos países, se han llegado a adoptar "medidas coercitivas" de "penalización", como es el caso de Australia donde se añaden unos impuestos a los padres que no quieren vacunar para pagar los impuestos sanitarios derivados de un posible contagio, o incluso "obligación" a la vacunación por medio de un juez.

En el caso de España, González ha considerado que "no está en situación de obligar a nadie a vacunarse" puesto que la cobertura de nuestro país, tal y como ha recordado, "es superior al 95%". No obstante, pese a que la cobertura es, en sus palabras, "bastante amplia", existen "signos de peligro" como el caso de un niño en Cataluña que murió de lifteria, así como casos de sarampión en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, la científica ha señalado que es necesario "replantear" la aproximación frente a la existencia de estos movimientos antivacunas y hacerlo "desde el punto de vista colectivo más que desde la individualidad". A su juicio, se trata de un tema de protección de los niños pero también de "la sociedad en su conjunto".

INFECCIONES COMO LA LISTERIA SON "ANECDÓTICAS"

Por otro lado, preguntada por el brote de listeria en el sur de España, la presidenta del SEI ha apuntado que se trata de un "caso puntual" si bien ha lamentado que, debido a su proliferación en el contexto de una empresa donde ha habido una manipulación de "mucho material cárnico", se ha producido "una expansión del proceso infeccioso indeseada".

En este sentido, González ha recordado que España es uno de los países "más vigilantes" en materia de contagios por alimentos y que el sistema de control sanitario es "muy estricto" por lo que casos como el actual de la listeria resultan "anecdóticos".

Además, ha recordado que el sistema de salud español trabaja para "detectar" en estos casos y prevenir el contagio "cuanto antes" lo que en este caso en concreto ha valorado que se hizo "bastante pronto". González ha revelado también que en la actualidad existe una vacuna contra la listeria si bien ha matizado que se encuentra en fase de investigación y que necesita "mayor financiación".

"DEBEMOS DECIDIR SI QUEREMOS SER UN PAÍS DE SOL Y PLAYA O UN REFERENTE"

A este respecto, la presidenta del SEI ha criticado que en España "falta muchísima inversión" en investigación científica y ha asegurado que, nuestro país se encuentra "en un período de crisis muy severa". "Se van a perder muchas generaciones de investigadores muy buenos y hay cierto desánimo en los jóvenes porque no ven futuro en la investigación", ha lamentado.

Asimismo, ha insistido en que "hay que invertir muchísimo más de lo que se está haciendo" en la actualidad tanto en inversión pública, como en inversión privada para que exista un "mecenazgo" del desarrollo científico. "España debe decidir si queremos ser un país de sol y playa o ser un referente en el futuro", ha apostillado.

De igual manera, González ha afeado que en otros países exista una inversión en investigación que se ha mantenido "estable" frente a, tal y como los ha definido, "los avatares políticos". "Yo lo que quiero es estabilidad y que no estemos pendientes de si entra un Gobierno o si hay presupuesto y que haya un acuerdo entre todos los partidos políticos", ha insistido.

Por ello, González ha pedido que "no se toquen" los fondos destinados a la investigación", que "se mantengan" y que "se incrementen". "No puede ser que estemos sin becas para los estudiantes y sin dinero para los proyectos", ha aseverado.