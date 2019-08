21 de agosto de 2019

El Racing convierte deuda en acciones para destinar un millón a presupuesto deportivo

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ha decidido renunciar a parte de la deuda del club, dos millones de euros, que ha convertido en capital social para destinar la mitad de ese dinero a presupuesto deportivo, a razón de 500.000 euros este año y otro tanto el próximo. De este modo, la cuantía global para este fin se eleva a 5 millones, frente a los 4,5 previstos.

Con este cambio de deuda por acciones se hace una ampliación del capital social del club, que se eleva al 75%, al tiempo que se asegura el presupuesto deportivo del conjunto verdiblanco y que no sea "el más pequeño" de Segunda División, categoría a la que ha regresado esta temporada.

De la decisión ha informado este miércoles el presidente del Racing, Alfredo Pérez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director general de la entidad deportiva, Víctor Alonso, y el responsable de marketing y patrocinio, Sergio Reigadas, que han dado cuenta de diversas acciones y medidas en sus respectivas áreas.

En su comparecencia ante los medios, el máximo representante del club ha explicado que la ampliación de capital -con la que la deuda del Racing con Pitma se sitúa en 17 millones- se acordó este martes y se ha comunicado ya al Consejo de Administración.

Así, se ratificará en la próxima Junta de Accionistas, que este año se prevé celebrar en octubre y no en fechas próximas a Navidad como venía sucediendo en ejercicios anteriores, debido precisamente a que el presupuesto anterior está cerrado y el de este año se ha sido presentado ya a La Liga.

Pérez ha admitido que la decisión adoptada "no es el mejor negocio del mundo", pero ha aseverado que "no hay otra fórmula" y que esta era por tanto "la última opción".

Un "comodín", ha dicho, para asegurar el presupuesto deportivo y "hacer el mejor equipo posible" y no "depender tanto de la suerte", que a su juicio no acompañó en el primer partido contra el Málaga, con el Racing que perdió por un gol a cero. "Nos estamos jugando mucho", ha apuntado, para avisar de que no escatimarán en esfuerzos.

Tras indicar que del medio millón correspondiente a este año ya está "consumido prácticamente todo" pues se han realizado los principales fichajes, los responsables del Racing han señalado que no están previstos "grandes traspasos". Y aunque tampoco contemplan comercializar con el estadio es una opción que no descartan, ya que supondría "poner en venta el mayor valor" del club.

12.000 SOCIOS

Por lo demás, han aprovechado la comparecencia para indicar que el Racing cuenta, a día de hoy, con 11.187 abonados, por lo que tienen la "tranquilidad" de que esta temporada se superará la "barrera psicológica" de los 12.000, el número marcado como "mínimo". Pero llegar a la cifra objetivo de 14.000-15.000 racinguistas dependerá del ambiente y resultados en los primeros encuentros.

Por lo pronto, el Racing ha recibido la felicitación de La Liga después del primer partido de la temporada, que es "el más complicado" y el que más recursos de producción exige. Así, el club comienza "en las mejores condiciones" posibles, desde el punto de vista de la organización y de las obras proyectadas, acometidas en un 95% de lo previsto, según ha cifrado el presidente.

Pero "toca año de obras", ha advertido, para recordar que se seguirán ejecutando para continuar mejorando el estadio, por dentro y por fuera. De ahí que las "incomodidades" sufridas en los últimos meses proseguirán en los siguientes, algo por lo que Pérez ha pedido disculpas a los aficionados.

Y es que la remodelación que se está llevando a cabo es "la única" que se ha realizado desde su construcción, y se realiza -en colaboración y "perfecta sintonía" con el Ayuntamiento de Santander- después de que los Campos de Sport de El Sardinero hayan sufrido un "deterioro importante" en las últimas tres décadas.

El presidente del Racing ha reiterado para finalizar que se trata de un club "de Primera", que compite "en Segunda", pero que tiene una estructura "de Segunda B", de ahí el esfuerzo por mejorar las instalaciones.