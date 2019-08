29 de agosto de 2019

Revilla afea a Sánchez que no le haya llamado para concertar la reunión

Afirma que "no es correcto" que la reunión, si es a nivel de Gobierno, la anuncie el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga (PSOE)

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha afeado a Pedro Sánchez que no le haya llamado directamente para concertar la anunciada reunión del miércoles, 4 de septiembre, con el Gobierno regional. "Simplemente una advertencia, el Gobierno de Cantabria, soy yo", ha dicho el líder de los regionalistas, que cree que "no es correcto" que dicho encuentro lo anuncie el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga (PSOE), y él se tenga que enterar "por personas intermedias".

Así lo ha afirmado, a preguntas de los periodistas, después de que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos (PSOE) haya anunciado en una entrevista radiofónica que Sánchez prevé reunirse la próxima semana con el PRC, partido del que es líder Revilla, y de que después Zuloaga haya anunciado que está previsto que el presidente del Gobierno en funciones se reúna ese día con diferentes miembros del Ejecutivo regional.

El presidente regional ha asegurado que no ha recibido "ninguna" llamada de Pedro Sánchez y solo conoce de la reunión con el Ejecutivo lo publicado sobre el anuncio de Zuloaga.

Revilla ha afirmado que "lo normal" es que Sánchez, que también participará el miércoles en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), le llame para comunicarle el encuentro de "presidente a presidente" y no a través de "personas intermedias".

"Yo tengo un móvil en el que de vez en cuando me manda mensajes, yo se los mando y existen teléfonos de todo tipo, whattsap y cosas de esas", ha aseverado.

REVILLA AVISA A SÁNCHEZ QUE SI QUIERE REUNIRSE CON ÉL LO HAGA "PRONTO"

Además, el regionalista ha instado a Sánchez a que si quiere reunirse con él "lo diga pronto" porque "uno tiene también su agenda" y ésta para el miércoles es " bastante complicada".

"Lo que no es correcto es que sea el vicepresidente el que anuncia una reunión del Gobierno de Cantabria, al que no representa él, obviamente, con el presidente del Gobierno de España. Ya lo aclararán", ha aseverado.

Revilla ha señalado a la posibilidad de que Sánchez "se puede reunir con consejeros del Gobierno". "Pero con el Gobierno, que le represento yo, no tengo ninguna noticia. No me han dicho absolutamente nada", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, durante el acto de presentación del campeonato de bolos del PRC.