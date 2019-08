14 de agosto de 2019

Revilla avisa que no se gastarán 135 millones "por ahora: pueden ser más"

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha insistido este miércoles en que, como ya manifestó el domingo, no se puede "hablar estrictamente de recortes" en las cuentas de este año respecto a las del ejercicio anterior, sino que no se podrán gastar "por ahora" 135 millones comprometidos -"que pueden ser más", ha avisado- porque no van a llegar, por la falta de Gobierno central y de presupuestos generales.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas ante posibles ajustes por la ausencia de Ejecutivo, a los que ha reiterado que no va a haber "recortes" en 2019 en relación con 2018, sino que no se van a "aplicar" los citados 135 millones que "vendrían muy bien" a la Comunidad. Pero "nos tienen atados", ha lamentado.

En este sentido, el líder del PRC ha vuelto a indicar que ese gasto va a afectar a partidas relacionadas con la atención a la dependencia, la Renta Social Básica, subvenciones a hipotecas y, en definitiva, "ayudas a gente que lo necesita".

Se trata de una situación "tremenda" en la que "la única pequeña satisfacción" es que es algo que "afecta a toda España", derivada de los anticipos a cuenta del Estado a las comunidades autónomas y que, en la nuestra, va a repercutir "de momento" en los citados 135 millones de euros, que "pueden ser más".

Ante esto, el regionalista -que gobierna Cantabria en coalición con el PSOE- ha vuelto a dar un "toque de atención" a las diferentes fuerzas políticas que están "enfrascadas" en un "cainismo partidista como no he visto nunca", ha apostillado.

Ha aludido así a que ahora se considera al "rival" un "enemigo" y "no se le da nada", y a la "proliferación" de nuevos partidos que no tienen el "peso" que tenían las grandes formaciones y que están "muy poco cohesionados", como Podemos, que cuenta con "cuatro" portavoces parlamentarios, ha citado a modo de ejemplo.

Como ejemplo, Revilla ha señalado otra vez que Sánchez ha ganado las elecciones por lo que debería gobernar, más cuando no ve "alternativa" al PSOE, pues un pacto entre PP, Vox, Esquerra y PNV sería el "desiderátum".

Así, a sus ojos, la única opción pasaría por nuevas elecciones, que sería "el fracaso mayor de la política" y que podrían estar marcadas además por una baja participación.

Con todo, el presidente cántabro ve "difícil" salida al bloqueo político actual y cree que "por desgracia estamos abocados a nuevas elecciones", ha concluido.