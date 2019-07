1 de julio de 2019

Revilla comparecerá el día 9 en el Parlamento para dar cuenta del nombramiento de los consejeros

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), comparecerá el martes, 9 de julio, a petición propia, en el Parlamento regional para informar del nombramiento de los consejeros del nuevo Gobierno regional que tomarán posesión un día antes, el 8.

Revilla ha avanzado esta comparecencia en el Parlamento, con debate de los grupos parlamentarios incluido, en declaraciones realizadas este lunes a los medios de comunicación después de inaugurar un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, en ese Pleno está previsto que se elija al nuevo senador de designación autonómica, que, según ya se conoce, será el también diputado del PRC José Miguel Fernández Viadero, según han informado a Europa Press fuentes regionalistas.

Revilla ha explicado que, tras su toma de posesión como presidente de Cantabria el pasado sábado, ahora queda el trámite y la burocracia "normal" en estos casos. Así, ha apuntado que ahora se publicará, cree que mañana martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la nueva estructura del Gobierno con la composición y competencias de las nuevas consejerías, que, según han recordado, han sufrido algunos cambios.

En cuanto a los titulares de las consejerías, se han ido dando a conocer progresivamente y de hecho, hoy lunes, ya se saben los nombres de los responsables de cada departamento, tanto los del PRC como los del PSOE.

Ya el lunes, día 7 de julio, a las 20.00 horas, tendrá lugar la toma de posesión de los consejeros en el Parlamento de Cantabria y, en los días posteriores, será el momento del anuncio de los responsables de las diferentes direcciones generales y secretarías técnicas de las distintas consejerías.

"Ese es el camino: cada uno a hacer su tarea y a intentar sacar adelante a Cantabria", ha dicho Revilla, que, además, ha sido cuestionado por su opinión sobre la elección por parte de su socio, el PSOE, de Miguel Javier Rodríguez Gómez como nuevo consejero de Sanidad en sustitución de María Luisa Real, que ha gestionado este departamento durante los últimos cuatro años.

Revilla ha reconocido que "no conoce" al elegido, por lo que no ha valorado la decisión del PSOE, y se ha limitado a esperar "que lo haga muy bien". "El tiempo lo dirá", ha dicho el presidente cántabro, que ha afirmado que él solo "puede responder" por los cinco consejeros que ha escogido --al PSOE le corresponde nombrar a los otros cuatro-- pero "no puede hablar de los demás".

"Yo supongo que el PSOE, cuando le nombra, habrá visto que es una persona cualificada", ha dicho Revilla, que sí ha reconocido la experiencia en el ámbito sanitario que atesora Rodríguez, natural de Reinosa.

Y es que el elegido para gestionar estos cuatro años la sanidad cántabra fue de 2013 a 2015 director del Hospital Central de Asturias y después ha sido gerente del área sanitaria V del Servicio Asturiano de Salud y responsable del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, además de otros cargos anteriores, algunos en el Gobierno de España. Tiene plaza de inspector médico en el Servicio Cántabro de Salud.