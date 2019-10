2 de octubre de 2019

Revilla insiste en negar recortes y explica que "se han cambiado partidas de sitio"

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido hoy en negar que el Gobierno haya tenido que hacer recortes de presupuesto a las consejerías y ha explicado que "se han cambiado partidas de sitio".

"No es que se haya recortado, se han cogido unas partidas que las consejerías piensan que no se van a poder utilizar antes de fin de año, porque hay obras en las que todavía no están los presupuestos o las licitaciones, y esas partidas se han cambiado de sitio para poder tapar emergencias que son de hoy", ha indicado Revilla a preguntas de la prensa sobre el supuesto recorte de 35 millones que denuncia el PP.

Revilla ha indicado que, en esos cambios de partidas que se han realizado, "influye también que en este momento tengamos por cobrar nada menos que 175 millones de euros" de la actualización de las entregas a cuenta y de la liquidación del IVA de 2017. "Si nos llegara a ese dinero, estaríamos absolutamente al día en todo, pero claro el Gobierno tiene que atender prioridades que van surgiendo", ha apostillado.

"Imagínese que solamente en el tema de la inundaciones, donde todavía no nos han pagado nada y estamos esperando a que saquen el decreto este viernes, que es el Consejo, para darnos ese dinero, que tuviéramos cortada la carretera que va de Sopeña a Cabuérniga", ha señalado.

Y es que, ha dicho, solo en la reparación de esa carretera el Gobierno ha invertido "10 millones de euros" y "en total hemos gastado en reparación de carreteras 20 millones de euros". "Eso no estaba en los presupuestos, hemos tenido que quitarlo de otro lado. Ahí se ha hecho un recorte pero no un recorte que afecta a lo que tendríamos que gastar hoy, no, sino a futuro", ha añadido.

No obstante, ha indicado que "está previsto que antes de fin de año esas cantidades se puedan utilizar, cuando nos llegue el dinero de Madrid", por lo que ha negado que haya ningún "recorte sobre lo que había presupuestado" porque lo que se ha hecho es que "pagos que suponemos que no se van a hacer hasta diciembre, o incluso alguno en enero, se coge el dinero para tapar los gastos que hay".

"Esa es la historia. No hay más. Lo que es inconcebible es lo que estoy viendo en la política, de cómo en el Parlamento de Cantabria hemos aprobado el otro día una proposición bien planteada del Partido Popular para que nos paguen ya los adelantos a cuenta y el IVA, y cuando la ministra dice que van a habilitar los dinero han puesto el grito en el cielo", ha lamentado el presidente regional.

Revilla ha criticado que los 'populares' tachen de "electoralista" que el Gobierno de España en funciones finalmente diga que va a remitir ese dinero a las comunidades autónomas cuando es lo que ellos pedía en su propuesta. "¿Pero en qué quedamos?. A mí me da igual que sea electoralista o no", ha enfatizado al tiempo que ha asegurado que él reclamaría ese dinero "estando gobernando" cualquier partido.

"No se puede ser tan partidista, tan egoísta de plantear solo cosas para el beneficio tuyo, porque aquí estamos hablando de una coyuntura que afecta a mucha gente porque los 175 millones son para dependencia, para renta básica, para alquileres... es para gente que lo necesita", ha concluido el presidente de Cantabria.