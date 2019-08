14 de agosto de 2019

Revilla no ve "delito" que Sánchez coja vacaciones: "Igual le viene bien para reflexionar"

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), no considera "un delito" que el jefe del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), se haya cogido "tres o cuatro días" de vacaciones.

Es más, el regionalista cree que "igual le viene bien para reflexionar", según ha comentado en alusión a un posible acuerdo o pacto de gobierno y de cara a su investidura.

En declaraciones a los periodistas a propósito de las vacaciones de Sánchez y las críticas que ha recibido por ello, Revilla ha recordado que el socialista ha estado "trabajando 20 días, mañana y tarde", antes del fallido debate para ser investido presidente.

"Tampoco va estar todo el día al pie del cañón", ha considerado el secretario general del PRC, que dirige la Comunidad en coalición con el PSOE, y que cree que no se deben "extremar las cosas", más cuando se trata de "tres o cuatro" días y para irse "a Doñana.

No ve por tanto "un disparate" que Pedro Sánchez coja unas jornadas de descanso, que es "lo normal". Aunque "yo no me cojo vacaciones", ha contrastado a continuación, y antes de apuntar el caso suyo es particular: "yo soy un tío raro".

En este sentido, Miguel Ángel Revilla ha explicado que a él le apetece estar en verano en Cantabria, porque es una época en la que acuden muchos turistas a la región que desean saludarle, a lo que suma también la presencia de personalidades con motivo de su participación en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.