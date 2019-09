Revilla pide a la Bien Aparecida que haya gobierno en España "cuanto antes"

AMPUERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha pedido a la Virgen Bien Aparecida, patrona de Cantabria y cuya festividad se celebra este domingo, que haya un Gobierno en España "cuanto antes".

Revilla ha hecho "una llamada general" para que, si en estos días no hay posibilidad de hacer un Gobierno serio y no se llega a un acuerdo, que "no es fácil", se convoquen de nuevo elecciones y se pone fin ya a esta "incertidumbre".

"A ver si luego ya escampa por algún sitio porque es terrible el daño que se hace a cantidad de ciudadanos con no tener presupuestos y no tener Gobierno. Es una irresponsabilidad terrible", ha dicho.

El presidente del bipartito PRC-PSOE ha señalado que "de nada sirve que nosotros hayamos hecho los deberes con un pacto rápido y coherente" si no hay Gobierno de España, porque nos dejan de ingresar a día de hoy 175 millones de euros (de las entregas a cuenta de los impuestos), que es dinero para muchísima gente que lo necesita y estamos atados de pies y manos".

Revilla ha señalado que la falta de gobierno "crea incertidumbre, en los empresarios también, y la imagen que damos de España no es nada positiva". Por ello, ha pedido que "si no hay posibilidad de hacer un gobierno estable, que se convoquen ya de una vez las elecciones".

Ha puntualizado que "no es fácil porque no hay posibilidad en la izquierda de hacer un Gobierno que de 175 (escaños)", porque "lo que antes era el centro no ha querido sumarse a una coalición con el PSOE".

"Pues nada que hagan elecciones, pero que después de esas elecciones ya no nos den más la incertidumbre esta" porque "a la tercera, no sé, tendríamos ya que mandar a los GEOS o a la OTAN allí, o yo que sé, a la UME, es que ya esto es demasiado cachondeo, porque es muy grave no tener Gobierno", ha reiterado.