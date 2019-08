Revilla pide "cordura a todos los políticos de España" para que haya Gobierno: "No soy optimista"

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), avisa de que si se mantiene la actual situación política en España, con un Gobierno central en funciones y sin Presupuesto para este año, puede que la comunidad autónoma tenga que hacer "recortes" al no recibir del Estado lo previsto. Por ello, pide "cordura a todos los políticos" del país para que "piensen en España y se dejen de pensar tanto en los partidos", aunque "no es optimista".

Así lo ha afirmado este domingo Revilla, quien, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "no hay alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez salvo elecciones, algo que, según ha reiterado, sería, a su juicio, "una catástrofe".

Revilla ha opinado que con la situación política que se está viviendo en el país, donde se sigue sin formar Gobierno, el "daño es terrible para toda España" ya que las comunidades autónomas no están recibiendo del Estado los ingresos previstos. "En Cantabria, son 135 millones lo que hemos dejado de ingresar a día de hoy y repercute mucho en la gente porque no es dinero para hacer puentes ni polideportivos. Es dinero para la gente que más lo necesita", ha avisado.

El presidente cántabro ha explicado que, en Cantabria, los recursos que se reciben del Estado se emplean para poder sostener los conciertos con las residencias de personas mayores, para subvencionar el pago de alquiler o para apoyar a las personas con discapacidad, esto es "para aquellos que lo están pasado peor".

"Es desesperante el llegar aquí y que esos dineros presupuestados pues que no te lleguen. Claro que tenemos que hacer recortes y eso es duro porque va a repercutir en gente que lo necesita", ha aseverado.

Revilla ha insistido en que lo que está ocurriendo "es muy grave". "No saben el daño que están haciendo. La mayoría de ellos no ha estado nunca en gobiernos de nada y los que están en la oposición no les ha tocado estar administrando las cuentas públicas y si lo supiesen seguramente tomarían otra actitud", ha apostillado el presidente cántabro.

El presidente cántabro, que este domingo dedicará tres horas a recibir a aquellas personas que quieran conocerle a las puertas del Gobierno, ha criticado el "caínismo y partidismo desacerbado" que hay hoy en día en la política.

Revilla, que ha iniciado su cuarta legislatura como presidente, ha señalado que "no es tan difícil llegar a acuerdos" entre partidos cuando uno no tiene mayoría absoluta y, como ejemplo de ello, ha puesto el caso de Cantabria, donde ha habido en los últimos años varios gobiernos de coalición PRC-PSOE (2003-2007; 2007-2011; 2015-2019 y el actual).

El presidente cántabro ha afirmado que el riesgo de que haya que volver a celebrar nuevas elecciones en España puede sorprender a más de uno". "Muchas personas van a dejar de votar", ha advertido.