7 de agosto de 2019

Rocío Márquez asegura que en el flamenco "lo que antes era contracultura" ahora "ha pasado a ser cultura"

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Rocío Márquez ha valorado positivamente que "haya más seguidores" del flamenco y que se "haya revisitado la idea del flamenco más arcaico" por parte de cantantes como Rosalía pero ha instado a "estar alerta" porque, según ha considerado, en el flamenco "lo que antes era contracultura" ahora "ha pasado a ser cultura y viceversa".

"En los últimos años éramos dos o tres seguidores de Vallejo y de repente saca Rosalía el disco 'Catalina' y se disparan los seguidores", ha señalado Márquez en declaraciones a los medios con motivo de su participación en el concierto 'Noches de música: Diálogos de viejos y nuevos sones' que tendrá lugar este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La cantaora ha llamado a "poner sobre la mesa" que, "en muy poco tiempo", la situación de los dos tipos de flamenco "se ha dado la vuelta" y ha destacado la importancia del "equilibrio" entre ambos.

En este sentido, Márquez ha recordado que, a excepción de "casos aislados" entre los que ha citado a Camarón de la Isla, hasta hace cinco años, "era muy complejo hacer algo alternativo en el flamenco" y que este tipo de autores "se han tenido que comer mucha crítica" y "justificarse más de lo que hubiera sido necesario".

La cantaora ha señalado que, frente a las críticas que recibe la cantante Rosalía, a su juicio, su primer disco "no es un destrozo del flamenco" sino que "aporta muchísimo", si bien ha matizado que en trabajos posteriores la artista se ha "distanciado" de este género.

En su opinión, ahora esa línea alternativa es la que "llega a las masas" y la que está presente en los espacios de televisión y la que "llena los estadios" por lo que, aquella línea tradicional que "antes tenía el camino más hecho", ahora queda "en un segundo plano".

Por otro lado, Márquez ha recordado que el origen del flamenco está en la "mezcolanza de culturas" y su "convivencia durante tres siglos". "La palabra pureza me parece la primera locura pero el arte está lleno de locuras que son necesarias", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que "queda camino para investigar" en el flamenco que permite que "siempre haya posibilidades" porque "es un arte en evolución" y que "vive del reflejo del tiempo". "Nuestra labor como artistas es ponerlo en comunicación con los tiempos que vivimos ahora", ha aseverado.

DIÁLOGO DE VIEJOS Y NUEVOS SONES

La artista representará el espectáculo 'Diálogo de viejos y nuevos sones' que lleva a cabo junto al violigambista Fahmi Alqhai y que surgió en la Bienal de Flamenco de Sevilla con la intención de buscar los "principios comunes" entre la música barroca y el flamenco para aunar ambos géneros.

La propuesta, según ha explicado Márquez, "ha ido madurando" durante los tres años en los que se viene representando para culminar siendo "el producto del disfrute" que se representa en un formato "íntimo" que permite "ritmos e improvisaciones" nuevos.

Por su parte, Alqhai ha resaltado la "base filológica" del proyecto que "ha ido cogiendo un alma y espíritu propios" que lo ha hecho "más accesible y moderno", al tiempo que ha hecho a los músicos que lo interpretan "más libres".

"No queríamos que ningún pasado histórico nos atara para desarrollar nuestras inquietudes. Yo no quería ponerme límites en la parte que quería que sonara barroco y las partes totalmente modernas. Es un proyecto muy libre que me ha hecho desarrollarme", ha sentenciado.