Rozalén y David Otero abren la II 'Vive la Feria' de Torrelavega

TORRELAVEGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega arrancará este viernes 9 de agosto con los conciertos de Rozalén y David Otero.

Ambos protagonizarán la primera jornada de un evento musical que se celebrará hasta el próximo lunes 12 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera e incluirá las actuaciones de grupos y artistas como Iván Ferreiro, La M.O.D.A o Tequila, además del espectáculo 'Love the 90's. Vive la fiesta!', en el que participarán OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sensity World, The Jumper Brothers y Fernandisco.

Por segundo año consecutivo, el certamen se celebrará en la capital del Besaya con el objetivo de dinamizar las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, ya que coincide con el arranque de La Patrona y está concebido con la idea de acercar a la ciudad a grandes artistas nacionales e internacionales a precios populares.

Las puertas del recinto abrirán este viernes a las 20.30 horas y el evento arrancará a partir de las 21.30 horas con el concierto de David Otero, que saltó a la fama como compositor y guitarrista de El Canto del Loco, una de las bandas españolas de pop más relevantes del siglo XXI.

Durante esa primera etapa, el grupo logró vender más de un millón de discos hasta su separación en 2010, además de obtener numerosos premios nacionales e internacionales, como el MTV Europe Award al mejor álbum en español.

Tras la disolución de El Canto del Loco, Otero comenzó su carrera musical en solitario como 'El Pescao', un alias inspirado en una canción compuesta por él mismo y que aparecía en el disco 'Zapatillas'.

Tras varios álbumes y giras por España y Latinoamérica, el artista madrileño dio un paso adelante en su trayectoria, empleando como nombre artístico el suyo propio, David Otero, y emprendiendo un nuevo rumbo en la búsqueda de sonidos distintos.

El pasado año regresó a los escenarios con '1980', un álbum con el que el cantante y compositor mostró su gran versatilidad musical, con un equilibrio entre los sonidos revival y el pop moderno y que deja hueco a su vez para las canciones más introspectivas, como mostrará durante su actuación en el festival Vive la Feria de Torrelavega.

ROZALÉN

A continuación, a partir de las 23.30 horas, llegará el turno de Rozalén, una de las voces más reconocidas de la canción de autor en español.

Con tres trabajos producidos por Ismael Guijarro, titulados 'Con derecho a', 'Quién me ha visto' y 'Cuando el río suena', la cantante y compositora manchega ha cautivado a público y crítica a partes iguales.

En su haber acumula distinciones tan importantes como dos Discos de Platino y un Disco de Oro o el reconocimiento al 'Mejor álbum del año' concedido por Apple Music. Actualmente es una de las artistas de mayor éxito en directo, congregando a miles de seguidores en cada uno de sus conciertos.

Durante su última gira ha actuado en los principales festivales de música del país, desde el Arenal Sound al Sonorama o el Starlite. Además, Rozalén es una importante activista social, defendiendo con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas.

Sobre el escenario siempre está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. De esta manera defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

Rozalén presentó hace casi dos años 'Cuando el río suena', un álbum precedido por la canción 'Girasoles' y que alcanzó el número 1 en la lista de ventas española.

Además, sumó dos nominaciones a los Grammy Latinos en las categorías de 'Mejor disco del año' y 'Mejor canción del año' por 'La puerta violeta', segundo single extraído del mismo. Con este trabajo, la cantautora emprendió una gira de gran éxito tanto en España como en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, Rozalén ha colaborado o ha cantado en directo con artistas de todos los estilos, desde Alejandro Sanz o Carlos Rivera hasta ToteKing, Bebe, Vanesa Martín o David Otero, con quien ha interpretado uno de sus últimos temas y que, además, compartirá escenario en la jornada del viernes en el festival Vive la Feria 2019.