Revilla cree que Sánchez hará "todo lo posible" para que no haya elecciones

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que el presidente de España en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "no desea unas nuevas elecciones" y se muestra "confiado" en que no haya que repetirlas.

No obstante, aunque considera que el líder del PSOE hará "todo lo posible" y "hasta el final" para que así sea, su homólogo del PRC intuye que "estamos abocados" a volver a las urnas, lo que sería "un fracaso de la política".

"Yo creo que él no quiere unas elecciones. La impresión que tengo yo es que vamos a unas elecciones", ha manifestado Revilla -en base a su "olfato político" y sus "años": tiene 76- este miércoles a preguntas de los periodistas tras el "breve" almuerzo con Sánchez en un restaurante de Santander, aprovechando su visita a la ciudad para clausurar un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El presidente cántabro entiende que un gobierno de coalición con Unidas Podemos es "un riesgo" para el PSOE, ya que la confluencia que abandera Pablo Iglesias es un "conglomerado" de fuerzas -cuenta con "cuatro portavoces" en el Congreso-, lo que explica precisamente la "reticencia" de Sánchez a pactar, aunque todas las siglas sean de "izquierdas".

Y es que, según ha advertido Revilla, pueden surgir "divergencias" en cuestiones "muy importantes" y "cruciales", como la unidad de España, de ahí que el PSOE se tenga que "pensar un poco" gobernar con los morados. A su juicio, "lo peor que le puede ocurrir a España es tener dos voces o portavoces distintos" en el Ejecutivo, más en un momento de "cierta recesión" económica y cuando está pendiente de publicarse la sentencia del juicio del 'procés'.

"Todo esto no es como para hacer un pacto a la ligera y que no estén los cabos muy atados", ha avisado Revilla que, a preguntas de los periodistas, ha negado que Sánchez le haya confesado que ha recibido "presiones" para evitar una alianza con los podemitas, ni tampoco -ha dicho- le ha desvelado si les ha ofrecido cargos ni cuáles. A este respecto, ha reiterado que no entiende por qué los de Iglesias no aceptaron la oferta del PSOE basada en una vicepresidencia y tres ministerios.

"ME ENCANTARÍA UN ACUERDO, PERO NO LO VEO"

"Me encantaría que hubiera un acuerdo, pero no lo veo", ha manifestado el regionalista que, a la par que ha evidenciado que PSOE y Podemos no suman mayoría en el Congreso, ha confesado que no entiende el papel de Ciudadanos.

En este sentido, ha recordado que Albert Rivera firmó hace año y medio 188 medidas -según ha cifrado- con el PSOE sin que desde entonces se haya producido una "transformación diabólica" de Sánchez, en el que tampoco Revilla ve un "ansia ilimitada" de ser presidente y gobernar, sino que cree que ha optado por "pensar en España" y formar un Ejecutivo "coherente y estable".

Al hilo de lo anterior, ha considerado que si quisiera ser jefe del Ejecutivo lo tendría "fácil", formando una coalición con Podemos y llegando a acuerdos con los independentistas, extremo este último que al cantabrista le parecería "mal".

Sobre el resto de partidos que tampoco quieren elecciones, el secretario general del PRC ha considerado que deberían "echar una mano" y facilitar la investidura y formación de Gobierno, más cuando no hay "una alternativa". Con esto se evitarían elecciones y, también, como ha apuntado, si PP o Cs tuvieran un "gesto magnánimo". Pero "lo veo raro", "casi imposible", ha remachado Revilla.

"La realidad es que Pedro Sánchez ahora está solo", ha apuntado el presidente cántabro a la par que recordado que, hasta la fecha, solo cuenta con el apoyo, además del PSOE, del diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, que ha acompañado a su jefe de filas durante las declaraciones a los medios.

Respecto a ese respaldo, ha aclarado que no es "un caprichito", sino que los regionalistas también se lo hubieran brindado al PP o a cualquier otro partido con opciones de gobernar a cambio, eso sí, de los compromisos con Cantabria como los que han firmado los socialistas y que han centrado el almuerzo entre Sánchez y Revilla.

El presidente de la Comunidad ha defendido así que su partido actúa "con cierta coherencia" respecto a los intereses autonómicos y del conjunto del país, "con miras" de región y de Estado, y se ha mostrado convencido de que de cara a la repetición de las elecciones el PRC -que ahora tiene un diputado y un senador- obtendría dos escaños en el Congreso.