31 de julio de 2019

Santander, tras la víctima de Escalante: "Ojalá no haya que hacer más minutos de silencio"

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Corporación municipal de Santander se han concentrado este mediodía a las puertas del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por la mujer asesinada el lunes en la localidad cántabra de Escalante, y que el Gobierno de España confirmó ayer como un caso de violencia machista.

Se trata, por tanto, de "una (víctima) más" de una lacra que "no podemos tolerar", según ha expresado la alcaldesa de la capital, Gema Igual, al término del homenaje a M.R., de 52 años, que perdió la vida tras ser presuntamente apuñalada por su marido, J.F.A, de 56, quien por su parte murió después de abandonar la vivienda donde sucedieron los hechos, al estrellarse el coche que conducía contra un árbol en las afueras del pueblo.

La regidora 'popular', acompañada de concejales del equipo de gobierno (PP-Cs) y de la oposición, ha llamado a "luchar desde todos los frentes" para que no se den situaciones de "maltrato". "Ojalá no haya que hacer más minutos de silencio", ha deseado cuando ha concluido el convocado en la ciudad por un caso que no es "ni más ni menos importante" que los demás, pero que "nos toca más de cerca" al haber sucedido en la región.

En este sentido, Igual ha señalado que ayer, al trascender lo ocurrido en Escalante, llamó al alcalde, Francisco Sarabia, para transmitirle sus condolencias y del Consistorio e informarle del minuto de silencio, que Santander celebra siempre que hay una víctima de violencia de género.

Tras indicar que con este caso de violencia de género -el segundo del año en Cantabria- se elevan a 36 las mujeres muertas en lo que va de 2019 en España y a 26 los menores huérfanos, la alcaldesa ha llamado a santanderinos y cántabros también a que no dejen de "estar alerta" ante estos supuestos, que no deben "ocurrir" ni tampoco se pueden "consentir". "Hay que atajarlos antes de que lleguen y hay que reaccionar además como sociedad", ha apostillado.

"NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJE POR LA VIDA DE LAS MUJERES"

A la cita, secundada por concejales del PP y los portavoces municipales del PSOE, Pedro Casares; del PRC, José María Fuentes-Pila; de Ciudadanos, Javier Ceruti; de Unidas por Santander, Miguel Saro; y de Vox, Gillermo Pérez Cosío, también se ha sumado la consejera de Educación del Gobierno regional, Marina Lombó, o Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo en Cantabria, que ha convocado esta tarde junto con la Asamblea Feminista Abierta una concentración, a las 19 horas en el Ayuntamiento.

Después de valorar el avance que ha supuesto la ley contra la violencia de género, que ha sido "estupenda", Bolado ha considerado que "ahora mismo no es suficiente" ya que "no contempla todos los supuestos" de la lacra machista, por lo que se deben modificar algunos aspectos.

Y es que, por ejemplo, "no siempre hay una relación afectiva entre el asesino y su víctima" -como en el caso de Laura Luelmo-, algo que se tiene que "reconocer" para proteger después a los hijos y resto de víctimas "colaterales" de estos casos.

De este modo, si se contabilizaran estos supuestos como violencia de género, serían más de 36 las mujeres muertas en lo que va de año en España.

Pero para hacer cambios en la ley "necesitamos un gobierno: necesitamos que se pongan a trabajar y que se ocupen de la vida de las mujeres y niñas, que somos más de la mitad (de la población) en este país", ha instado para finalizar la portavoz del colectivo.