Sindicatos exigen a la Administración medidas urgentes contra los impagos de OMBUDS Seguridad

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF han exigido hoy a las administraciones públicas que adopten medidas urgentes contra OMBUDS Seguridad, principal empresa concesionaria del servicio de seguridad privada de centros públicos españoles, por los reiterados impagos de las remuneraciones de sus trabajadores.

Según ha precisado el portavoz de los sindicatos, Alberto González (UGT), en una concentración protesta convocada ante el Museo de Altamira, uno de los centros públicos de Cantabria en la que presta sus servicios OMBUDS Seguridad, "la actitud de esta empresa y sus reiteradas deudas con los trabajadores fuerzan a rescindir de inmediato el contrato de licitación y a recurrir a otra empresa más seria y respetuosa con los derechos de su plantilla".

"Es la consecuencia lógica de licitar servicios públicos a una empresa que oferta un presupuesto temerariamente bajo, que no permite siquiera cubrir los salarios de los trabajadores que prestan el servicio", ha añadido el portavoz sindical, que ha reiterado que es "necesario que se rescinda el contrato público con esta empresa para que entre otra y dar una salida a los trabajadores".

UGT, CCOO, USO y CSIF también han reclamado en la concentración que "el caso de OMBUDS no se vuelva a repetir", para lo que han instado a las administraciones públicas a "no aprobar los pliegos de licitación sólo porque la empresa ofrezca un presupuesto muy barato" y a incluir en esos pliegos cláusulas por las que se rescinda de manera automática el contrato público a quien no cumpla con sus trabajadores.

Además, han propuesto que las administraciones públicas no incluyan en la lista de empresas que optan a una concesión a aquellas que ya tengan deudas con sus trabajadores, la Seguridad Social o Hacienda.

Según se ha manifestado en el transcurso de la concentración, en Cantabria, después de que la cadena de supermercados Carrefour rescindiera la contrata con OMBUDS Seguridad, el centro territorial de RTVE ha hecho lo mismo, con lo que la empresa sólo opera en la actualidad en Correos y en el Museo de Altamira que ha acogido hoy la movilización.