10 de julio de 2019

Valerio ve capaz de "enderezar" la Seguridad Social con un plan a "4 o 5 años" para "equilibrar" el sistema

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, cree que España será capaz de "enderezar" la Seguridad Social para lo que plantea un plan a "4 o 5 años" para "equilibrar" el sistema y, en alusión al sistema público de pensiones, ha afirmado que éste "ha tenido pasado, tiene presente y tendrá futuro".

"Estoy convencida de que esta asignatura la vamos a aprobar", ha afirmado este miércoles en Santander Valerio, que ha abogado por seguir trabajando para ello con la "misma metodología" que hasta ahora, esto es a través del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social.

De hecho, ha apuntado que ya se estuvo "a punto" de conseguir un acuerdo al final de la pasada legislatura en el Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social pero "se paró" por la convocatoria de las elecciones generales del pasado 28 de abril.

Valerio, que ha hecho estas declaraciones en Santander al hilo de su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el futuro de la Seguridad Social, ha lanzado un "mensaje de esperanza" a la sociedad española y a los pensionistas del presente y también del futuro sobre la sostenibilidad del sistema.

Así se ha mostrado convencida de que los jóvenes cobrarán pensiones y ha abogado por trabajar para que éstas sean "dignas". Además, cree que se debe seguir apostando por la "solidaridad entre generaciones".

EL PLAN

Pese a que ha opinado que actualmente la Seguridad Social no atraviesa "un buen momento", se ha mostrado "absolutamente convencida" de que se va a poder elaborar el plan que ha mencionado para "a cuatro o cinco años" --"lo ideal" sería a cinco, ha dicho-- para "equilibrar" el sistema público de la Seguridad Social, que sufre en la actualidad un "déficit coyuntural".

Valerio ha explicado que la Seguridad Social no tiene un problema de "gasto excesivo" en pensiones, algo que a su juicio "no hay", sino de "déficit" de ingresos, algo que ha achacado a la "devaluación salarial" de los últimos años, que ha hecho también que haya habido una "devaluación de las cotizaciones" y haya menos ingresos.

La ministra en funciones ha explicado que el gasto "se ha ido incrementando" al subir las pensiones medias, mientras los salarios han bajado, lo que ha hecho que haya habido que usar el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones y acudir incluso a préstamos para poder pagar las pensiones, como ha ocurrido en julio, mes en el que ha habido que abonar la primera paga extra.

Pese a reconocer que hay "problemas" para pagar las pensiones, Valerio ha llamado a que "nadie se preocupe" porque se pagará también la 'extra' de diciembre.

FÓRMULAS PARA "ENDEREZAR" LA SEGURIDAD SOCIAL

Para equilibrar el sistema de la Seguridad Social, una de las tareas que, según Valerio, habrá que afrontar será la de "reordenar" los gastos y "quitar" algunos que le son "impropios".

En ese sentido, ha señalado que se están pagando prestaciones a través de las cotizaciones de la Seguridad Social que habrá que empezar a pagar con impuestos.

Valerio ha opinado que si España no tiene "suficiente" con las cotizaciones para pagar las pensiones, habrá que "complementar la financiación" de las mismas "inyectando impuestos" --algo que, a su juicio, ya ocurre en la "mayor parte" de países de la UE.

Según ha apuntado, esto se podría hacer, bien a través de los denominados impuestos generales o de la creación de otros gravámenes especiales, como el de la banca o a las tecnológicas.

"Esto es opinable y yo espero que tanto en el Pacto de Toledo como en la Mesa de Diálogo Social todas estas cuestiones se hablen", ha dicho Valeriio, que ha señalado que, además, en los próximos años se incrementará el gasto en pensiones con la jubilación "en 2023 o 2024" de la generación del 'baby boom'.

Por ello, considera que una vez que se aborde el "déficit coyuntural" existente en la Seguridad Social, "haya que tomar medidas para incrementar los ingresos y poder pagar las prestaciones y las pensiones sin problemas".

Una de estas fórmulas para elevar los ingresos debe ser, a su juicio, la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, algo que, según ha dicho, "ya se está haciendo" por parte del Gobierno de España.

Valerio cree que "hay que controlar mucho" que no haya contratos que figuren como parciales y que en realidad sean a tiempo completo; que existan falsos autónomos o que haya horas extras que no se coticen y estén fuera de la ley.

Otro de los pilares para que se incrementen los ingresos a la Seguridad Social, es que se cree "más empleo", "de más calidad", "más estable" y "mejor retribuido", esto es "empleo digno" para poder tener "pensiones dignas".

Como una de las fórmulas para crear ese tipo de empleo, Valerio ha opinado que hay que incidir y hacer un mayor "esfuerzo" en la formación y hacer así frente a "retos" como el de la digitalización, algo que, según ha advertido, no es ya el "futuro del trabajo" sino el "presente".

RETOS QUE HAY QUE AFRONTAR

También ha opinado que España debe hacer frente a otros "retos", como el demográfico, la lucha contra el cambio climático o lograr una "transición energética" justa.

Estos tres "retos" harán que ser pierdan algunos tipos de empleo pero también implica la creación de otros nuevos, algo que, según ha dicho, ya está ocurriendo. "El futuro del trabajo ya es el presente", ha afirmado.

Por ejemplo, Valerio ha apuntado que la lucha contra el cambio climático y la transición energética hará que se creer nuevos puestos de trabajo relacionados como el trabajo forestal, el cuidado de los bosques, la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética y los cambios en el sector del automóvil.

También, a su juicio, el envejecimiento de la población hace nacer nuevos puestos de trabajo, como los relacionados con el cuidado de las personas mayores.

Por ello, ha hecho hincapié en la formación y, sobre todo, en la formación permanente (al menos hasta la jubilación) ya que considera que España, que tiene aún más de 3 millones de parados, "no puede permitirse el lujo" de que haya nuevos puestos de trabajo que "no se pueden cubrir porque no haya personas con la cualificación y la formación suficiente".

Así, ha opinado que habrá que hacer "un esfuerzo" por poner en marcha el derecho a la formación permanente, al menos hasta la jubilación, que reclama la Organización Internacional del Trabajo para permitir la "recualificación" de los trabajadores y que no haya ninguno que "se quede por el camino".

"Como país no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar oportunidades de incorporar a las personas a los nuevos puestos de trabajo. Mientras haya una sola persona que quiera trabajar y no encuentre empleo no sólo tenemos que estar preocupados sino ocupados en remover obstáculos para que se incorpore a un puesto de trabajo", ha apuntado.

Por otra parte, como manera para abordar el reto demográfico, Valerio ha aludido a las medidas para fomentar la natalidad y ha citado, entre otras, las ayudas por nacimiento de hijo. "Si queremos mayor natalidad, tendremos que ayudas a los padres y madres", ha afirmado Valerio.

También considera que hay que trabajar en la "corresponsabilidad" de las madres y padres el cuidado de los hijos.

En su intervención dentro del curso 'La Seguridad Social ante la digitalización y la jubilación del baby boom: clave para su sostenibilidad financiera y social', Valerio ha insistido en su mensaje de "esperanza" sobre el futuro de las pensiones y se ha mostrado convencida de que los jóvenes podrán cobrar funciones en el futuro.