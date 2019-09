12 de septiembre de 2019

Zuloaga atribuye el descenso de indicadores económicos a la situación política nacional e internacional

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha atribuido el descenso de algunos indicadores económicos en la región a la "incertidumbre" que genera la "complicada situación" política y coyuntural nacional e internacional, derivada de la falta de gobierno en España, la recesión en Alemania, la incertidumbre del Brexit y las decisiones del gabinete de Donald Trump.

Zuloaga ha enumerado estos factores que a su juicio hacen que "el mercado esté en esta circunstancia", al ser preguntado por el descenso que reflejan en julio las estadísticas de producción industrial (-0,6%), compraventa de viviendas (-7,2%) y creación de empresas (-10%) en Cantabria.

En todo caso, el vicepresidente ha defendido que el comportamiento interanual de los diferentes indicadores económicos de la región "sigue siendo muy positivo".

No obstante, ha reconocido que "la situación política no hace estar no tranquilos, sino muy expectantes". "La incertidumbre sobre la formación de gobierno, sobre la situación económica de otros países de la Unión Europea y la salida del Reino Unido de la UE afecta y preocupa bastante", ha señalado.