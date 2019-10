3 de octubre de 2019

Arranca este lunes en Toledo una nueva temporada del Cine Club que llega con 14 títulos

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Sonrisas y lágrimas', así se llama el nuevo ciclo del Cine Club Municipal de Toledo que arranca el próximo lunes, 7 de octubre, con 14 títulos, tres colaboraciones con festivales de la ciudad y un aumento de espectadores en las salas de un 15 por ciento cosechado la pasada temporada.

Entre las películas seleccionadas, algunas comedias, a petición del público, como 'El Cuento de las Comadrejas', 'Lola y sus hermanos', 'Parásitos' o 'The Farewell', según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Una programación que ha sido presentada este jueves por el concejal de Cultura, Teo García, y el director del Cine Club Municipal, Gabriel Castaño, a la que también ha asistido otro de los programadores del ciclo, José Luis Sánchez.

En esta ocasión, y como novedad, cada semana se incorporarán en la web oficial del Cine Club, las bandas sonoras de las cintas que se vayan proyectando.

Teo García ha explicado que esta iniciativa está cada vez más consolidada dentro de la vida cultural y social de la ciudad y es "un referente por su calidad y trayectoria", siendo uno de los cine club más antiguos del país. También ha destacado el incremento de público en la pasada temporada, "entre 80 y 100 personas por pase de media", según ha precisado Gabriel González, asegurando que la mayoría son nuevos espectadores jóvenes.

"NO PERDER LA ESENCIA"

Sobre el ciclo 'Sonrisas y Lágrimas', que recoge algunas cintas premiadas en festivales internacionales de cine como Cannes, Venecia, Toronto o Sundace, el responsable del Cine Club ha explicado que no abarca una temática concreta pero sí incluye algunas de las comedias más importantes estrenadas en los últimos meses que "no van a pasar por las salas comerciales".

Una petición de los espectadores habituales que se ha tenido en cuenta en este ciclo, de ahí "la coletilla sonrisas", pero que no impedirá que se puedan ver otro gran número de películas "más de cine club", ha dicho Gabriel Castaño, "aquellas que nos toquen la fibra y nos hagan reflexionar". "Una de nuestras labores", ha añadido.

Los largometrajes que se podrán ver durante este ciclo hasta febrero de 2020 son: 'El cuento de las comadrejas', 'Una íntima convicción', 'Lola y sus hermanos', 'Los informes sobre Sarah y Saleem', 'El asesino de los caprichos' --coincidiendo con el festival de novela negra 'Mazapannoir'--, 'La Trinchera infinita', 'Parásitos', 'Señor', 'Retrato de una mujer en llamas', 'Sorry we missed you', 'Puñales por la espalda', 'Los miserables', 'The Farewell' o 'La Verdad'.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

La programación arranca el próximo lunes con las películas incluidas dentro del Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, con el que colabora desde el año pasado el Cine Club. El 7 de octubre se podrá ver 'Día de lluvia en Nueva York' y los días 8 y 9, la última de Woody Allen, 'Un amor imposible'. También habrá pases especiales la semana del 18 de noviembre al celebrarse la undécima edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA).

El precio de la entrada continúa siendo el mismo, tres euros por persona, al igual que las salas y los horarios. Los lunes en el Centro Cultural de Liberbank a las 20.00 horas, los martes en el Teatro de Rojas a las 19.00 y 22.00 horas y los miércoles en la Sala Thalía a las 20.00 horas.

Tal y como ha indicado el director del Cine Club Municipal, en las proyecciones de cintas en español, se tratará de contar con la presencia de algunos de los protagonistas del rodaje, bien en persona o a través de un video.