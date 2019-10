La región se consolida como destino turístico dentro de España para ciudadanos chinos

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se consolida como uno de los destinos turísticos del país demandados por los ciudadanos de origen chino, según demuestran las ratios de ocupación hotelera que cifran que, de enero a agosto de este 2019, China es el segundo mercado extranjero en importancia como emisor de flujos turísticos a Castilla-La Mancha, en cuyos hoteles se han alojado 30.266 viajeros procedentes del país asiático.

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha visitado este miércoles junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel Aparicio; y el director gerente del IPEX, Luis Noé, la oficina de planificación de la Nueva Área de Tianfu, ha destacado que estos datos suponen un crecimiento del 52 por ciento en viajeros si lo comparamos con los resultados obtenidos durante los primeros meses del año anterior.

De ahí que, entre los objetivos de la visita de la delegación castellano-manchega a la ciudad de Chengdu, situada en la provincia de Sichuan, de más de 90 millones habitantes, y con vuelo directo a Madrid, esté consolidar las relaciones comerciales y el flujo turístico hacia la región, donde ha insistido en la importancia del mercado chino para el sector turístico de Castilla-La Mancha ya que supera el 10 por ciento del total de la demanda no residente de ocupación hotelera de la Comunidad Autónoma.

Tal y como ha apuntado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, los turistas chinos que eligen Castilla-La Mancha para visitarla y alojarse en la región, "lo hacen atraídos por su oferta cultural, arquitectónica y la gastronomía, todos ellos referentes de nuestro territorio que año a año consigue atraer a más visitantes del país asiático".

Según ha informado la Junta en un comunicado, a esto se suma la cercanía con Madrid, segundo destino turístico del país elegido por los turistas de origen chino, y la existencia de un importante número de viajes a Andalucía, que hacen de la Comunidad Autónoma, por su privilegiada ubicación en el centro geográfico de España y sus magníficas infraestructuras de transporte, un destino con gran potencial.

En este sentido, Martínez Guijarro, ha estimado que este 2019 "cerrará con algo más de 40.000 viajeros chinos alojados en hoteles de la región", una cifra que supera en casi 10.000 a la registrada en 2018 y que supone un nuevo récord.

HERMANAMIENTO ENTRE CUENCA Y LESHAN

En este contexto, y en un encuentro con el vicealcalde de Leshan, Ke Quan, de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, éste le ha propuesto su colaboración para lograr el hermanamiento con la ciudad de Cuenca, a lo que el vicepresidente se ha comprometido a hacer las gestiones pertinentes con el Ayuntamiento conquense.

Leshan destaca por contar con el Gran Buda que, ubicado en el monte de Lingyun, que es, con 71 metros, la estatua esculpida en piedra de buda más grande del mundo y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1996 junto con el paisaje panorámico del monte Emei, al igual que el conjunto de la ciudad de Cuenca.

La agenda de la delegación castellano-manchega que encabeza el vicepresidente regional en China se ha completado con una reunión con representantes del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) de Chengdu y la inauguración de la inauguración del Chengdu Europe Culture Season.