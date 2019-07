3 de julio de 2019

CCOO aboga por un Gobierno central que esté construido con la corresponsabilidad de las formaciones de izquierdas

TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, ha señalado que desde el sindicato abogan por un gobierno nacional que base su programa de acción "mirando a la izquierda" y que esté construido con la corresponsabilidad de todas las formaciones de izquierdas del arco parlamentario.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles, antes de participar en una asamblea con delegados sindicales de CCOO, donde ha añadido que el sindicato quiere que haya una práctica del nuevo Gobierno que comience por "reconocer el valor del diálogo social" para participar en la "construcción de políticas sociales y laborales".

Para Lezcano la situación del mercado laboral no está "para tirar cohetes", ya que la realidad "dista mucho de ser idílica". Así, ha aseverado que, a nivel nacional, el 91 por ciento de los contratos son temporales y 9 de cada 100 son indefinidos, ya que se "imponen" los contratos a tiempo parcial frente a los indefinidos.

DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Por ello, ha abogado por la derogación de la última reforma laboral del año 2012 que, a su juicio, ha tenido "la misión" de devaluar el factor del trabajo "deprimiendo los salarios y las condiciones laborales".

También ha pedido al nuevo Ejecutivo central la derogación de la reforma del sistema de pensiones, ya que "sólo tiene la finalidad de rebajar las pensiones". En este sentido, ha aseverado que cuando el índice de revalorización se coloca en el 0,25 "es para que las pensiones crezcan menos que el Índice de Precios al Consumo".

Lezcano ha indicado que España está volviendo a crecer sobre "las mismas bases por las cuales el estallido de la crisis fue más grave en el país". Por ello, ha apostado por políticas industriales que permitan que los productos compitan por su calidad y no por los bajos costes salariales, algo que "no se puede hacer" si no hay recursos públicos suficientes para acometer estas medidas con una reforma fiscal que garantice los ingresos suficientes para las políticas sociales que "necesita España".

Por su parte, el secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, ha añadido que los ciudadanos "han sido muy claros con su intención de voto", ya que los ciudadanos "esperan que se hagan políticas progresistas" en España y se "reviertan el conjunto de recortes que han estado padeciendo los ciudadanos la última década".

CAMBIO EN POLÍTICAS SOCIALES

Así, ha asegurado que después de cuatro años "ininterrumpidos de crecimiento económico", con una superación del PIB por encima de la media nacional en Castilla-La Mancha, los ciudadanos "reclaman" un "cambio" en las políticas sociales y económicas, con otras formas de fiscalidad.

De otro lado, De la Rosa ha dicho que Castilla-La Mancha "no se puede permitir" estar en el primer lugar en siniestralidad laboral. Por ello, ha destacado que "mucha siniestralidad" tiene que ver con el número de horas que trabajan los castellano-manchegos.

Igualmente, ha propuesto al Gobierno de Castilla-La Mancha un "gran pacto por el empleo", ya que si la región apuesta por la estabilidad en el empleo, una parte "importante" de la siniestralidad "se va a eliminar de raíz".

Además, ha instado a tomarse "muy en serio" la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que ha abogado por "seguir avanzando en que se incrementó" y que no se hagan "trampas" para "intentar evitar" que los trabajadores cobren "al menos" 900 euros al mes.

Por último, el secretario provincial de CCOO, José Luis Arroyo, ha pedido más recursos necesarios para la vigilancia de la salud laboral, ya que se debe reforzar la inspección de trabajo en la provincia de Toledo y su actuación "preventiva".