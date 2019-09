10 de septiembre de 2019

CCOO, ante posible trasvase: "No se puede dar agua a unas regiones a costa de otras"

TOLEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, ha asegurado que las políticas hídricas no pueden basarse en la demanda sino en los recursos disponibles y ha pedido más diálogo y democracia para diseñar una gestión del agua centrada en el aspecto medioambiental porque "no se puede dar agua a unas regiones a costa de otras".

Así se ha pronunciado Sanz sobre este asunto durante la presentación de la campaña 'Impulsa la transición. Hacia una adaptación ecológica de los centros de trabajo', impulsada por el sindicato, a preguntas de periodistas con motivo de la celebración este martes de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que previsiblemente aprobará una nueva derivación de agua.

Para el secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, no se pueden poner en marcha políticas hídricas basadas en la demanda sino en los recursos disponibles y, en ese sentido, ha afirmado: "No podemos dejar cuencas que no tengan ni la capacidad de tener sus reservas de carácter hidrológico".

En este punto, ha estimado que las instalaciones que se construyeron para el trasvase se han utilizado al 40% o al 50%, algo que, a su juicio, "da pie" a la necesidad de actualizar las reservas hídricas, tanto las de agua en superficie como las subterráneas.

Por ello, Sanz ha reclamado "más diálogo y democracia" en aras de lograr una gestión del agua no solo basada en el aspecto económico sino también en el social y medioambiental.

"Este Gobierno, en declaraciones recientes, se ha mostrado convencido de que podremos atender las demandas de agua que se plantean. Hay que hacer demandas en función de los recursos que tengamos. No se puede dar agua a unas regiones a costa de otras", ha lamentado.