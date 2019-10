Cs enmendará a la totalidad los presupuestos por no tener previsión de ingresos y no "aliviar" deuda

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha anunciado que su Grupo Parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha porque "no hay una previsión realista de ingresos y no prevé medidas que ayuden a aliviar el pesado peso de la losa de la deuda pública".

Así se ha pronunciado este miércoles Zapata en una rueda de prensa en la que ha añadido además que "no es la opción favorita de Ciudadanos", pero "la labor constructiva de un partido obliga a presentar alternativas".

Según ha explicado el miembro de la formación naranja las previsiones de crecimiento económico "son menores que las que se había hecho antes del verano" y eso, tal y como ha afirmado, "va a tener consecuencias en la creación de empleo, en el consumo de las familias y en la recaudación tributaria".

Por ello, para Ciudadanos el Proyecto de Presupuestos es "expansivo" con un "alto riesgo de sostenibilidad financiera entre otros factores por el elevado nivel de endeudamiento".

"La deuda pública debería ser una prioridad en los presupuestos y no todo lo contrario. Castilla-La Mancha es la cuarta región con mayor deuda 'per cápita' y no hay una apuesta decidida para reducir el nivel de endeudamiento", ha puesto de manifiesto.

Además, "fue la segunda región donde más bajaron los salarios y esto, junto a la caída en el consumo y la desaceleración, tiene consecuencias en la recaudación tributaria", ha criticado el diputado.

Ante una "previsión de ingresos que no se corresponde con la realidad" porque el Gobierno de Castilla-La Mancha confía sus ingresos, a juicio del diputado, "al aumento de la presión fiscal a través de la deuda pública, que ya de por sí es excesiva".

Lo anterior, según Zapata, "serían motivos suficientes" para presentar esta enmienda a la totalidad, pero es que además "se ve un exceso en gastos superfluos para políticos y altos cargos y una reducción de gastos esenciales como dotar de infraestructuras a la región y al tejido empresarial para generar empleo".

HABRÁ "UNA ALTERNATIVA"

Ciudadanos no solo presentará una enmienda a la totalidad, sino que además, tal y como ha concluido Zapata, también presentarán "una alternativa". Esta pasa por hacer un presupuesto "base cero" en el que se "abandone la forma tradicional de elaborar los presupuestos y se haga partiendo de cero, algo que ya hizo el PSOE en 2016".

A preguntas de los medios, el diputado de la formación naranja ha dicho que, una vez pasado el plazo de enmienda a la totalidad y si el Ejecutivo autonómico "no recapacita", presentarán enmiendas parciales.