Cs C-LM defiende que ribereños estén en Comisión de Explotación y cree que el trasvase tiene "fecha de caducidad"

TOLEDO, 14 Ago.

El secretario de Organización de Cs y presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes, Alejandro Ruiz, ha defendido que la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía esté presente en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, al tiempo que ha considerado que el trasvase "tiene fecha de caducidad".

En rueda de prensa, ha considerado que en todo caso "hoy por hoy no se puede hacer otra cosa" que trasvasar, ya que el sistema está "enfrascado" en una infraestructura "del siglo XX", y ni al PP ni al PSOE "se les ha encendido la bombilla" para buscar otra solución.

Entre las propuestas de su partido, ha sugerido la revisión de los caudales ecológicos toda vez que en estos momentos "se está trasvasando barro", algo que se hacía con el Gobierno de Mariano Rajoy pero que también se hace con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Otra de las prioridades a juicio de Ruiz es aumentar la inversión en infraestructuras hidráulicas, algo que a su juicio tampoco se ha hecho, en su opinión.

Por ello, ha pedido más inversión en esta materia y en Investigación y Desarrollo para sumarse a una estrategia regional en defensa del agua, con la intención de dejar claro que el trasvase es "algo del pasado".

"OTRA VEZ EN LA GUERRA DE MENTIRAS"

Ha criticado que PP y PSOE estén "otra vez inmersos en otra guerra de mentiras donde vuelven a mentir". "Ahora el PP parece el adalid de los pueblos ribereños cuando han estado abandonados por el Gobierno de Cospedal. En Cs estamos aburridos de que se use el agua como una pelea de ambos partidos".

Según ha dicho, "hay circunstancias técnicas que posibilitan que el trasvase sea del pasado", como las desaladoras, que en el Levante no han desarrollado "todo su potencial".

Otra cuestión abordada por Ruiz es el estado de las cuentas entre Levante y Castilla-La Mancha a cuenta del agua del trasvase, ya que ha sugerido que "parece ser que algo de deuda hay". En cuanto a estos fondos, también se ha preguntado por el uso de los mismos en la Comunidad Autónoma.

"Ciudadanos no va estar en el postureo. Esto es una cuestión nacional, estamos de acuerdo en estar con PP y PSOE, pero no en estar en la piedra arrojadiza entre ambos. Que se deje de hablar del trasvase, de nuevas tecnologías, eficiencia, inversión, cosas de las que no se han hablado en 40 años", ha insistido.

A preguntas de los medios sobre la postura de su formación en Murcia, Ruiz ha asegurado que están "en lo mismo" que ellos. "Sólo tienen que ver nuestro programa nacional, aceptado por Murcia y Castilla-La Mancha, estamos en esa línea. La línea de Cs no es atacar, sino mirar al futuro. Estamos en la misma línea --de acabar con el trasvase--, pero esto no se acaba de la noche a la mañana", ha enfatizado.