11 de julio de 2019

Cs niega un pacto para que PSOE vote a favor de que Castiblanque sea senadora autonómica

TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales, Carmen Picazo, ha negado que su partido haya alcanzado un acuerdo con el PSOE para que esta formación apoye a Casandra Castiblanque como senadora autonómica.

De este modo ha reaccionado Picazo, después de que la

La diputada nacional del Partido Popular Carmen Riolobos haya hablado de la existencia de un "pacto oculto" entre los socialistas y los de la formación naranja para que Castiblanque llegue al Senado.

"Ciudadanos está legitimado para proponer a Casandra Castiblanque como senadora. Serán el resto de partidos los que le den o no su apoyo. Nosotros sabemos que va a tener cuatro apoyos de Ciudadanos", ha dicho, en alusión a los cuatro diputados que la formación tiene en las Cortes regionales.

"No existe ningún pacto regional con el PSOE, solo a nivel de ayuntamientos donde las medidas naranjas van a ver la luz", ha defendido Picazo, que ha insistido que su formación no hablado con el PSOE sobre esta cuestión y, por ello, no tiene "para nada garantizado" que su propuesta vaya a salir adelante.

"No hay pacto regional con el PSOE. Entiendo que el PP insista en ese pacto, porque parece que les ha gustado muy poco", ha dicho Picazo, en referencia a los acuerdos alcanzados entre los socialistas y Ciudadanos en ayuntamientos y diputaciones de la región.