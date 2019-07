Cs pide a Page que escuche las demandas de patronal y sindicatos

TOLEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos de Castilla-La Mancha ha pedido este miércoles al presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, en la reunión que tendrá con la patronal y los sindicatos castellano-manchegos, que escuche sus demandas en cuanto a moderación fiscal, brecha salarial o despoblación.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Muñoz, quien ha calificado este encuentro como "positivo". "Pero no convirtamos la normalidad en éxito, solo faltaba que no se reuniera con ellos", ha agregado.

En concreto, Muñoz ha pedido a García-Page que escuche a los sindicatos en el pacto contra la despoblación que demandan y que también está pidiendo Ciudadanos y que preste atención a los empresarios cuando hablan de que hay que trabajar contra la brecha salarial, un aspecto que la formación naranja ya recogía en el programa con el que concurrió a las elecciones.

"Me imagino que los empresarios pedirán una moderación fiscal y que no haya subidas de impuestos", ha manifestado el diputado regional de Cs, quien ha esperado en este sentido que el presidente castellano-manchego no les tilde de "populistas fiscales" como a la propia formación naranja por hacer esta solicitud.

30 ALUMNOS POR AULA

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios, Muñoz se ha referido a la resolución que publica este miércoles El Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la cual se fija en 30 el número máximo de alumnos por aula en tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en los institutos de la Comunidad Autónoma para el próximo curso.

En este sentido, ha vuelto a decir al Ejecutivo regional que no convierta la normalidad en éxito "como hace siempre" ya que esta ratio de alumnos la recoge tanto la LOMCE como un Real Decreto de 2010. "Celebramos que se cumpla la ley, pero lo que hace el Gobierno es simple y llanamente cumplirla", ha concluido.