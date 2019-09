17 de septiembre de 2019

Ecologistas critica la "forma y el fondo" del modo con el que Junta C-LM tramita la declaración de emergencia climática

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha asegurado que, aunque en un principio recibió con buenas expectativas el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de declarar la emergencia climática en la región, éstas han quedado "frustradas" tanto por la forma en que se está tramitando como por el fondo.

Y es que, en nota de prensa, la organización ha indicado que la declaración de emergencia climática que se apresta a tramitar el Gobierno de Castilla-La Mancha "está muy lejos de responder a los compromisos que debiera asumir una comunidad como la castellanomanchega acuciada por focos de contaminación muy preocupantes, la sobreexplotación hídrica, los episodios climáticos extremos, el incremento notable de emisiones en perspectiva y la pérdida creciente de biodiversidad".

Y es que Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, al igual que otras ONG ambientales y en especial el creciente movimiento social de Alianzas por el Clima, había pedido la declaración de emergencia climática para Castilla-La Mancha.

"Ante esta petición que es un clamor el Gobierno regional ha respondido con un trámite de urgencia, sin participación, y con un texto sin contenidos que induzcan a pensar que se asumen las responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de la biodiversidad", han condenado.

"Así no se hacen las cosas, salvo que el objeto no sea el que se explicita, sino otro. Por ejemplo, el de cumplir el expediente e intentar hacer ver lo que no es ante una inminente movilización social", han defendido de esta organización.

TEXTO YA COCINADO

Por ello, Ecologistas en Acción ha asegurado no entender que se haya convocado el Consejo Regional de Medio Ambiente "por correo electrónico y con sólo cuarenta ocho horas de plazo, y mucho menos que se ofreciera un texto ya cocinado y en el que no hay ninguna nueva ni trascendente aportación a lo que es la errática y desarrollista política del Gobierno de Page".

A juicio de Ecologistas en Acción, el borrador de emergencia climática que propone el Gobierno discurre "por terrenos comunes, con medidas ya conocidas, muchas de ellas de escasa eficacia, que dependen de otros y sin asumir las responsabilidades que verdaderamente son propias del ámbito autonómico".

"Las palabras de la declaración quedan huecas cuando, por ejemplo, no se expresa ningún compromiso para frenar las políticas de infraestructuras por carretera o aeroportuarias, siendo estos tipos de transporte los que más aportan a las emisiones de gases de efecto invernadero. También se echan de menos medidas eficaces de reducción de los focos de contaminación industrial y urbana, de freno a las macrogranjas, de residuos cero, de reducción de la sobreexplotación hídrica, de reducción del consumo de agua en el regadío o de detención a la pérdida de biodiversidad a causa de la mala aplicación de las políticas sectoriales, en especial de agricultura, minas, caza, urbanismo, turismo y macroproyectos", ha añadido la organización.

"Apostarlo todo, como hace la declaración, al incremento de la oferta de renovables que sólo beneficia a las grandes empresas y no al autoconsumo, a una ley de economía circular que incentiva y no ataja la creciente producción de residuos y a una empobrecida estrategia de cambio climático, no lleva a nada. Si acaso a intentar limpiar las malas acciones de un Gobierno cuyas intenciones quedaron claras en las palabras de su presidente durante la toma de posesión del Gobierno, reclamó más financiación autonómica para hacer más carreteras".

Y es que Ecologista en Acción ha criticado que el Gobierno regional "apoye dos aeropuertos en la región, el de Ciudad Real y el de Casarrubios del Monte, y haya inaugurado el macroparque temático Puy du Fou al podrían llegar a acudir más de dos millones de visitantes en su vehículo privado y contribuya a la proliferación de macrogranjas porcinas y avícolas".

Por ello, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha dicho que hará lo posible por rectificar esta "improvisada y desnortada forma de afrontar la emergencia climática por parte del Gobierno regional", y ha pedido que se cree un grupo de trabajo y debate para buscar un documento de compromiso con verdaderos contenidos.

En estas circunstancias, y con más énfasis si cabe, hace un llamamiento a toda la ciudadanía a participar de la Huelga Climática del 27 de septiembre, así como en los actos preparatorios de la misma que los movimientos de Alianza por el Clima están organizando por toda Castilla-La Mancha.