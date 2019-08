El equipo de Gobierno talaverano pide un crédito de 14 millones para abonar las facturas pendientes con proveedores

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda y Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, ha informado que para hacer frente a la situación de déficit coyuntural y la falta de liquidez en tesorería se ha solicitado una línea de crédito por 14 millones de euros; una póliza que se firmó el pasado viernes con la mejor oferta de las seis presentadas: Caixabank.

Tras agradecer la "celeridad y eficacia" de los departamentos municipales para haber materializado esta operación en poco más de un mes, acompañado de la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, el concejal ha dicho que el segundo paso que se adoptará desde el Gobierno local será "adoptar medidas de eficacia en la gestión y en el tratamiento de los gastos y los ingresos", así como "una racionalización del gasto para conseguir el reequilibrio de las cuentas".

De hecho, y según ha informado en nota de prensa el Consistorio, Hidalgo ha avanzado que este dinero servirá para hacer frente a los primeros pagos "masivos" y que las empresas locales, "que ya estaban teniendo dificultades en sus cuentas", vean solventada su situación.

"La idea es conseguir este reequilibrio y que se pueda cumplir con la legalidad de pagar a proveedores en un plazo de 60 días", ha resumido.

Desde mediados de julio, con ingresos no domiciliados del IBI, ya se han ejecutado pagos a proveedores por valor de 2,5 millones de euros y en los próximos días, ya con esta póliza, se harán transferencias por otros 1,6 millones. Así, en menos de un mes se conseguirá abonar más de cuatro millones de euros en operaciones de pago que el Ayuntamiento tenía pendientes con terceros.

RETORNAR A LA ESTABILIDAD

El objetivo de aquí en adelante, ha continuado el concejal de Hacienda, es "retornar a la estabilidad". "Esta operación de crédito, ha dicho, nos tiene que servir para solventar problemas anteriores y empezar a realizar las políticas por las que los ciudadanos quisieron que tomáramos las riendas del Ayuntamiento: reequilibrar las cuentas y los ingresos y los gastos, cumplir los compromisos de pago a proveedores y, a partir de ahí, centrarnos en el futuro", ha añadido.

La acción del Gobierno local pasa por la limpieza de las calles, la adecuación de espacios públicos y otras iniciativas cuyo objetivo sea "la creación de empleo". "Se persigue tener una ciudad de la cual nos sintamos orgullosos y que podamos vender al exterior para que las empresas vengan a invertir", ha resumido.

Hidalgo ha remarcado que una póliza de crédito "no tiene que servir para gastar inmediatamente, sino para utilizar en todos estos meses en los que el Ayuntamiento tiene menos ingresos; mirando al futuro y reestructurando y racionalizando en gastos". De hecho, el concejal ha dicho que aquellos gastos que no sean productivos o no tengan como finalidad la creación de empleo se tendrán que reducir o eliminar.

DESFASE EN EL PRESUPUESTO

A preguntas de los periodistas, el concejal de Hacienda y Contrataciones y Seguimiento de Concesiones ha dicho que "hay un desfase entre lo presupuestado y la realidad" en el último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno. Por eso, las cuentas del próximo ejercicio "más que hacer un presupuesto de cara a la galería, será centrado en la creación de empleo, la mejora de los espacios públicos y de la calidad de vida de los ciudadanos".

Hidalgo ha detallado, en base a lo publicado en el portal de transparencia, que, en marzo de 2012, el Ayuntamiento pidió una póliza de 3 millones de euros; en febrero de 2015 fluctuó hasta otra de 4 millones y en diciembre de 2016 a otra de 10 millones. En octubre de 2017 y en octubre de 2018 también se amplió hasta los 10 millones.

Respecto al último, ha dicho que "no ha hecho nada más que maquillar el déficit presupuestario y coyuntural del Ayuntamiento", ya que "se pide en octubre de 2018 para atender pagos a proveedores hasta octubre de 2019 y cuando llegamos el 14 de junio de la póliza solo quedaban 1.800 euros" para pagar a proveedores.

Ha añadido que, según los informes de Tesorería e Intervención, a fecha 14 de junio, había 7,7 millones de euros y más de 4.000 facturas sin pagar. Desde los servicios municipales ya se había advertido al anterior Ejecutivo que "para poder atender todos esos pagos en plazo esa línea que se estaba pidiendo era insuficiente".

Sin embargo, el concejal ha señalado que por motivaciones políticas o para maquillar el presupuesto municipal decidieron no tomar otra decisión. Para finalizar, el edil ha dicho que "con esos informes en mano, lo que ha habido en el Ayuntamiento es una mala gestión de los recursos, un exceso de gasto por encima de los ingresos y se ha traducido en no poder pagar en 60 días".