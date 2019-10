Junta, partidaria de aplazar la Mesa del Agua para sacar el debate del periodo electoral

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, en voz de su portavoz, Blanca Fernández, se ha mostrado partidario de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua a nivel regional para sacar este debate de la campaña electoral, y evitar así que se convierta en un "elemento de confrontación".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández ha recalcado que Castilla-La Mancha es "una de las regiones más castigadas por la sequía", y ha mostrado su deseo por que el nuevo año hidrológico mejore los guarismos del recién terminado.

Mientras, "otras regiones como Murcia" tienen una economía que "depende del trasvase", un extremo inviable toda vez que "la cabecera del Tajo ya se está viendo afectada" por el calentamiento global y la sequía.

"Hacemos una llamada al sentido común para buscar alternativas hídricas para el Levante sensatas y que no esquilmen la cabecera del Tajo. Como no le demos solución, no habrá una gota que trasvasar, y es muy triste", ha alertado.

Ha reparado en la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura para poder utilizar agua desalada para regadío. "Si se puede cuando hay sequía, se puede en años mejores", ha dicho, aseverando que hay "suficiente inteligencia para conseguir una solución consensuada al Levante".

"No queremos que se hunda su economía, pero tenemos que defender un bien que es patrimonio de todo el país, que es el Tajo, río que está sufriendo en todo su recorrido", ha afirmado la portavoz castellanomanchega.