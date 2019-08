24 de agosto de 2019

Helena Galán sostiene que la gestora de Podemos C-LM revisará "incumplimientos" de IU en ayuntamientos y diputaciones

TOLEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exconcejal de Ganemos Toledo e inscrita en Podemos, Helena Galán, ha desvelado que la gestora que la formación morada tiene previsto nombrar en Castilla-La Mancha en septiembre revisará los acuerdos mantenidos con Izquierda Unida en los ayuntamientos y diputaciones de la región en los que esta coalición de partidos cuenta con representación porque, a su juicio, "no se están cumpliendo".

Galán ha aclarado, en declaraciones a Europa Press, que la gestora tendrá encomendada la labor de revisar los acuerdos firmados entre ambas formaciones y ha agregado que exigirá su cumplimiento en los puntos pactados.

"El incumplimiento, en principio, se da desde el momento en que las propuestas, denuncias y exigencias que se están haciendo en todos los niveles no se están consensuando con Podemos", ha aseverado.

En ese sentido, la exedil del Ayuntamiento de Toledo ha pedido autocrítica al coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, por los "malos" resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales en las que Unidas Podemos no logró representación en las Cortes regionales, lo que precipitó la dimisión en bloque de la cúpula de la formación morada en la comunidad autónoma, encabezada por José García Molina.

Galán ha atribuido estos resultados a la negociación de acuerdos entre la formación morada e IU "de espaldas a la ciudadanía y a los inscritos", si bien ha reiterado que esta coalición de partidos "ha destruido a la izquierda a la izquierda del PSOE".

En contraste, ha subrayado que si se hubiera planteado una "verdadera confluencia desde abajo" integrando a movimientos sociales, culturales y a personas independientes, tal y como se realizó en 2015, "los resultados habrían sido otros", ha sostenido.

Respecto a las declaraciones de Crespo expresadas este fin de semana en una entrevista con Europa Press en las que mostró su preocupación por la "desidia" y el "desinterés de la dirección general" de Podemos a la hora de nombrar la gestora, ha indicado que le parece "feo" que critique esta decisión porque "cada organización tiene sus plazos y sus tiempos".

Y es que, tal y como ha apuntado Helena Galán, en este momento la prioridad de los 'morados' pasa por llegar a un acuerdo con el PSOE para gobernar el país.

Además, ha dicho de Crespo que los concejales de Podemos en la región no necesitan que nadie "les ampare o les defienda como un padre que cuida y abandera la manada", pues "ya están avalados por compañeros de Podemos que, teniendo experiencia municipal, no están en las instituciones".

En este punto y pese a insistir en que no es partidaria de cómo se ha gestionado la coalición entre ambas formaciones, Galán ha explicado que la ciudad de Toledo es uno de los lugares donde no se está cumpliendo el acuerdo por parte de IU, ya que, ha lamentado, "no se están consensuando las demandas que se hacen al Gobierno municipal".

"NO ME HE PLANTEADO LIDERAR PODEMOS C-LM"

Sobre si se plantea en un futuro dar un paso adelante para liderar Podemos en Castilla-La Mancha, ha asegurado que esa opción no entra en sus planes. "Yo estoy donde tenga que estar. No me lo he planteado. De todas formas, queda mucho todavía", ha comentado.

Del mismo modo, ha rechazado de plano una posible "refundación" de Ganemos Toledo tras el verano, pese a que el que fuera su portavoz, Javier Mateo, anunció en su última rueda de prensa como concejal de Toledo una "reinvención" de esta confluencia tras el verano.

"No hay que refundar Ganemos. Ganemos no puede ser pero si hay que recuperar el espíritu, que era empezar desde las bases, no en despachos y es lo que seguiré defendiendo desde Podemos", ha abundado Galán.