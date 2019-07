5 de julio de 2019

IU lamenta que Sánchez "salude la investidura" de Page autorizando un nuevo trasvase

TOLEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, haya saludado la investidura de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha autorizando el máximo de volumen de agua en un nuevo trasvase hacia el Levante.

"Cuando los embalses de cabecera se encuentran en el nivel 3, lo que significa situación hidrológica excepcional, y todo parece indicar que tendremos un verano en donde sufriremos una de las más severas sequías de los últimos años, el Ministerio de Transición Ecológica, en manos del PSOE, ha acordado un nuevo trasvase hacia el levante español con la máxima cantidad de agua posible, 20 hectómetros", ha criticado el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo.

A juicio de Crespo, según ha informado en nota de prensa IU, esto ocurre cuando aún no se ha trasvasado "toda el agua autorizada el pasado mes de junio, que también fue la máxima legalmente permitida", lo que significa que "el Levante español no tiene necesidad ni del trasvase autorizada el mes pasado y menos aún del que se acaba de autorizar".

"Cuando aún resuenan en el salón de plenos de las Cortes regionales las palabras del candidato a la Presidencia de la Junta, hoy ya electo, de que se defendería el agua del Tajo, y que se cumplirían las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales mínimos, su partido ha vuelto a dejar en evidencia al secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha", ha defendido el líder de IU.

"No quisiéramos pensar que la aprobación de este nuevo trasvase es la forma que Pedro Sánchez tiene de felicitar a su compañero de partido por su reciente elección como presidente de Castilla-La Mancha", ha declarado Crespo, para quien "no cabe duda" de que el encuentro entre la alcaldesa de Talavera de la Reina y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, "que fue anunciado a 'bombo y platillo', no tuvo el éxito que nos intentaron hacer creer".

Ante todo ello, el coordinador regional de IU ha defendido que "si las palabras del presidente son sinceras, y de verdad apuesta por el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, y la defensa del agua del Tajo y de la de Castilla-La Mancha, tendrá un aliado en IU. Si no, continuaremos denunciando la palabrería hueca".

"Para pasar de las palabras a los hechos, proponemos que concluyamos el texto definitivo del Pacto Regional sobre el Agua con el máximo consenso posible y acordemos que la defensa del Tajo sea uno de los pilares básicos del pacto", ha concluido Crespo.