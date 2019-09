13 de septiembre de 2019

Junta C-LM invertirá 120.000 euros en mejorar la travesía de La Parrilla (Cuenca) antes de cederla al Ayuntamiento

SAN LORENZO DE LA PARRILLA (CUENCA), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla han firmado un protocolo al que seguirá un convenio para la cesión de la travesía CM-2117 y que pase a ser de titularidad municipal una vez el Ejecutivo autonómico lleve a cabo diversas actuaciones de mejora de la vía que supondrán una inversión cercana a los 120.000 euros.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rubricado este protocolo con el alcalde de la localidad conquense Marino Martínez Guijarro, en un acto al que también han acudido el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, María Ángeles Martínez; y los miembros de la corporación local de San Lorenzo de la Parrilla.

Una actuación que, tal y como ha asegurado Hernando, estará lista para el segundo trimestre de 2020. Además, ha destacado que actuaciones como la que se va a llevar a cabo "devuelven a los pueblos sus travesías y calles para que las vecinas y vecinos disfruten plenamente de ellas".

CARRETERAS EN ALBACETE

Hernando también ha explicado que ya se han reabierto varias vías en la provincia de Albacete tras tener que ser cerradas este jueves por motivo de la DANA que está afectando al sur de Castilla-la Mancha. En este sentido, ha asegurado que la autovía A-31 ya está operativa en ambos sentidos.

"Lo que hemos planteado durante estos días ha sido atajar las dificultades que se han encontrado en vías de titularidad regional, pero hemos estado colaborado con el resto de instituciones", ha añadido el consejero.

Asimismo, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García Page, se va a desplazar este sábado a la zona de Albacete afectada por la DANA. Al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje de precaución, pidiendo a la gente que tenga cuidado, que ante todo hay que pensar en la seguridad vial, y que en todo caso tengan el cuidado posible porque hay condiciones meteorológicas muy adversas.

Por otro lado, ha asegurado que el trabajo del 112 Castilla-la Mancha ha sido "encomiable, como el que hace siempre", y ha añadido que en la región "tenemos un servicio 112 de los mejores de España".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El consejero de Fomento, preguntado sobre si hay novedades en torno a la financiación autonómica, ha asegurado que la mejor novedad posible "es que no tuviéramos que retrasar esta discusión ni al 10 de noviembre ni a enero o febrero".

Se ha preguntado que si un país "se puede permitir "estar paralizado más de la cuenta si lo razonable sería que Pedro Sánchez tendría que ser presidente del gobierno como así lo dijeron las urnas". "Ir a elecciones para tener que discutir quien ostenta una cartera ministerial u otra es sinceramente de un pais poco serio", ha proseguido.

En este sentido, a Hernando le gustaría que en las negociaciones para formar Gobierno "prime la responsabilidad". "Ya no la generosidad, porque esto es una cuestión de ser responsable y asumir que el acta de diputado nacional no es para tener que mercadear ni negociar de manera irresponsable, sino que tiene que ser para ayudar a la gente".

SOBRE LA AVERÍA DEL TRASVASE: "SI TARDAN EN ARREGLARLO, NO NOS VAMOS A QUEJAR"

De otro lado, ha hecho alusión a la avería del canal del trasvase Tajo-Seguro, diciendo irónicamente que si se tarda "un poquito más en arreglar la infraestructura" tras haberse roto en varios puntos por la DANA que afecta a la región de Murcia, Castilla-La Mancha no se va a quejar.

El consejero, preguntado sobre la postura del Ejecutivo castellano-manchego sobre la aprobación de un nuevo trasvase a principios de semana y la rotura ahora de parte del canal en la región murciana, ha imaginado que se habrán tenido que cerrar las desviaciones de agua, "porque si no sería tirar el agua directamente al suelo".

Además, ha apuntado que cree que desde Castilla-la Mancha tendrán que hablar con el ministerio para saber qué van a hacer y cuanto durarán las obras de rehabilitación de la infraestructura del trasvase. "Si tienen que durar un poquito más, no nos vamos a quejar".

SIN FECHA PARA LA MESA DEL AGUA

Asimismo, el titular de Fomento en Castilla-la Mancha ha asegurado que de momento no hay fijada una fecha para convocar la mesa del agua regional. "Habiendo esperado 30 años a que sobre todo el PP se decidiera a defender los intereses de Castilla-la Mancha y no otros intereses distintos, yo creo que por esperar un par de días no pasa nada", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha agradecido que el PP "haya entendido que no podemos ir a negociar a Madrid si lo primero que nos dicen es que en la región tenemos 4 opiniones y somos tres". Por eso, Hernando cree que "la mitad de la batalla está ganada cuando aquí en la región todos vamos a defender a una el agua que es de todos".