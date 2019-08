16 de agosto de 2019

C-LM tacha de poco democráticas las voces contrarias a la inclusión de ribereños en la mesa del trasvase

TOLEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado que no le parece "democrático" que "haya gente" que piense que ante una polémica la "mejor manera de salirse con la suya" sea "evitar que hablen quienes tienen una opinión contraria".

Así lo ha señalado el consejero, a preguntas de los medios este viernes y ante la negativa de la Junta de Andalucía y del PP a nivel nacional de que la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía sea incluida en la Mesa de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Hernando ha indicado que el "poder de convencer" no depende de ser "el primero y el último, y por tanto el único", ya que "convencer porque no haya nadie de la opinión contraria", a su juicio, "no es convencer, es callar".

Por ello, ha avanzado que el Gobierno regional va a apostar por que los ribereños puedan tener esa voz, ya que "deberían ser escuchados" quienes "dentro de la Constitución" y sin "actitud radical ni extremista", tienen "derecho a ser escuchados". En este sentido, ha aseverado que es un "error garrafal" plantear "vetos" a gente que tiene el "legítimo derecho a expresar su opinión".