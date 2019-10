4 de octubre de 2019

Núñez se remite a los comités electorales provinciales del domingo para conocer la composición de las listas

TOLEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha remitido a los comités electorales provinciales que el PP celebrará el próximo domingo, día 6 de octubre, para conocer la composición de las listas de las elecciones generales al Congreso y al Senado.

Así ha respondido Núñez al ser preguntado por la información que publicado la Voz del Tajo apuntando a la posibilidad de que el vicesecretario de Comunicación del PP en Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, encabecen la candidatura al Congreso por Toledo.

El líder del PP ha afirmado que Claudia Alonso "es una grandísima" portavoz, candidata y política y se ha mostrado "muy orgulloso" de que comparta Comité de Dirección con él.

De Santiago Serrano, amigo personal suyo, también ha tenido palabras de cariño y le ha definido como "otro gran político" y persona de "mucha valía en el partido".

Ha sido en declaraciones a los medios en Farcama donde el líder del PP ha avanzado de que se han convocado los comités electorales provinciales para el próximo domingo a media mañana y, por lo tanto, será ese día cuando "saldremos de dudas en torno a las listas".

Ha evitado confirmar si las listas sufrirán cambios o no porque, según ha apuntado, "si pudiera avanzar el comité electoral perdería su sentido porque no tendría valor ninguno y yo estaría haciendo una función que no es la del presidente sino la del comité electoral".

"No hay nada decidido", ha manifestado Núñez, quien ha apostado por que las personas que conformen las listas al 10 de noviembre sean los "mejores" como siempre ha hecho el PP.

No obstante, ha apuntado que "lo más importante, independientemente de quién esté en una lista o en otra, es que tenemos al mejor candidato", en referencia a Pablo Casado, que, según Núñez, "es el único que pude garantizar el desbloqueo político".