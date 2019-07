3 de julio de 2019

Page pide a Cs aclarar su relación con Vox y le reta a apoyar armonización fiscal en España

TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha dado la réplica al Grupo Parlamentario Ciudadanos en la segunda sesión del debate de su investidura pidiéndole aclarar su relación con Vox "pese a que se resiste a dar la impresión de que pactan con ellos".

De igual modo, le ha retado a sumarse a una estrategia regional que busque una armonización fiscal a nivel nacional de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones; y le ha prometido una reforma estatutaria y de ley electoral consensuada con todos los grupos políticos.

En su primera intervención en la jornada de este miércoles para responder a la portavoz naranja, Carmen Picazo, ha replicado a las críticas de "promesas incumplidas" repetidas por Ciudadanos y PP, indicando a ambos grupos que él en su programa electoral lleva "menos iniciativas" que los partidos que ahora están en la oposición.

Además, ha asegurado que el "porcentaje de cumplimiento" de las iniciativas impulsadas por su Gobierno en la pasada legislatura se justifican con el apoyo recibido en las urnas el pasado 26 de mayo.

También ha reparado en las sugerencias contra la despoblación surgidas de Ciudadanos, las que nacen de que la formación naranja "se ha dado cuenta de que se pueden hacer mítines en Soria".

RETO FISCAL

En respuesta a los planteamientos fiscales de Cs, García-Page se ha preguntado por la propuesta de Cs de "bajar los impuestos en Castilla-La Mancha si Pedro Sánchez los subía a nivel nacional". "A este paso, nos quedamos sin autonomía".

Así, ha insistido en pedir a este partido que se sume a su planteamiento de "aprobar una legislación que acabe de una vez por todas con el debate" de estos impuestos para que "no haya despiste fiscal".

Aquí, ha ofrecido datos como que en Castilla-La mancha "sólo el 2% de la gente paga impuesto de sucesiones", además de que el impuesto de patrimonio "no llega ni para pagar las indemnizaciones que se abonaron por la paralización de las obras del hospital de Guadalajara".

"Estoy totalmente en contra del turismo fiscal. Algunos presumen de españolidad y pagan impuestos en Suiza o Panamá. Seamos serios. Los impuestos requieren de un análisis nacional", ha aseverado, dejando claro que "los márgenes de maniobra" en materia fiscal de las autonomías son "insignificantes".

En cuanto al debate de la financiación autonómica, si bien asegura que preferiría que no hubiera regímenes forales, ha recordado que están blindados en la Constitución.

Del mismo modo, ha reparado en que Canarias tiene otro régimen fiscal "y paga la mitad de impuestos"; o en que Madrid, "con el mismo parámetro financiero que Castilla-La Mancha, la misma cuenta le da más dinero porque allí está la capital del Estado", que le sujeta infraestructuras "como el Metro o las circunvalaciones".

LEY ELECTORAL Y ESTATUTO CON CONSENSO

Dicho esto, ha insistido en comprometer desde el estrado que su Grupo Parlamentario no va a traer a las Cortes una nueva ley electoral que no sea consensuada. Así, ha recordado que la reforma estatutaria preceptiva para cambiar la ley electoral a la que ahora está en vigor fue aprobada con los únicos votos del PP, tanto en la región como en la necesaria aprobación en el Congreso de los Diputados.

Ha sido en este punto donde ha desvelado que incluso miembros del Gobierno de Mariano Rajoy estaban en contra de aprobar esa reforma estatutaria impulsada por María Dolores de Cospedal. "Me decía: 'Es que no podemos con ella'", ha afirmado.

CELEBRA EL TONO DE PICAZO FRENTE A LAS "BRONCAS" DEL PP

García-Page ha querido agradecer a Carmen Picazo el tono empleado en su discurso, distanciándolo de las "algaradas, broncas y salidas de patas de banco" vividas en el Parlamento en el pasado --en referencia al PP--, extremos que "sólo han penalizado a aquellos que las protagonizaron".

Tras otorgar a Cs un "papel necesario" dentro de su tono crítico, ha destacado de las palabras de Picazo su intención de ser "constructiva". Aunque ha dicho que admite "con tranquilidad" que la formación naranja "no tenga fe" en su trabajo --tras lo que ha ironizado diciendo que tampoco tienen fe en las autonomías--, le ha asegurado que al final de la legislatura "se habrán aprobado más iniciativas por unanimidad y consenso" de las que puedan imaginar en este punto de partida.

Esto, según García-Page, "ha sido así" durante toda la historia parlamentaria de Castilla-La Mancha "durante todo el tiempo en el que ha gobernado el PSOE", y no durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular.

En todo caso, ha afeado a los dos grupos parlamentarios de la oposición que no tardaran en anunciar su voto en contra a la investidura antes de terminar la segunda sesión del debate.

VALORA QUE CS "SE EMPLEEN A FONDO" EN PACTOS LOCALES CON EL PSOE

Emiliano García-Page ha querido introducir en el debate el esfuerzo de Cs, que "se ha empleado a fondo" por la gobernabilidad de la región en las alcaldías de Ciudad Real, Guadalajara y Albacete.

"Es un comportamiento que agradezco especialmente, y lo van a agradecer los ciudadanos de Albacete, de Guadalajara y de Ciudad Real", ha exhortado, recordando cómo él es capaz de entenderse con Albert Rivera. "Y no tengo problema en decir que me llevo bien con él aunque me castiguen. Ha sido un respiro en el centro derecha".

Pero también ha querido retratar a Ciudadanos en algunos de sus planteamientos. Así, le ha pedido en primer lugar aclarar una "posición firme" en cuanto a "su ubicación con Vox". "Me parece bien, se lo digo con lealtad. Me parece bien que intenten resistirse en España a dar la impresión de pactar con ellos".

Así, ha recordado a Carmen Picazo que durante el debate a cinco en plena campaña electoral dijo que "si sumaban los votos" entre las tres derechas "habría cambio".

"¿Qué hubiera pasado si hubieran sumado?", le ha preguntado directamente a la portavoz del Grupo Ciudadanos.

Otra de las ideas políticas de Ciudadanos sobre la que ha sembrado dudas García-Page han sido el debate sobre la despoblación. En este punto, le ha preguntado cómo se pueden plantear políticas para frenarla "cuando se quisieron suprimir las diputaciones". "Es difícil abanderar ese criterio queriendo eliminarlas".

EDUCACIÓN Y AGRICULTURA

En el capítulo educativo, le ha dicho al Grupo de Ciudadanos que está dispuesto a poner en marcha una comisión para mejorar el ámbito de la Formación Profesional, algo que "en España nunca se ha tomado en serio".

Continuando con la réplica, se ha mostrado confiado en llegar a pactos en todos los ámbitos, pero también en materia de agua.

Ante las afirmaciones de Picazo en las que en la intervención previa le afeaba que lleve el debate del agua "todos los días a los medios de comunicación", le ha respondido recordando que "en el programa electoral de Cs en Castilla-La Mancha no llevaban nada del trasvase, mientras que en Murcia se han hinchado". "No es verdad que digan lo mismo en toda España", ha espetado para finalizar.