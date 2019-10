30 de septiembre de 2019

PP, "disponible hasta el último minuto" para que Cs se integre en C-LM suma, revela que cargos naranjas se lo han pedido

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado su petición a Ciudadanos --y otras fuerzas de centro-derecha-- de sentarse a negociar una candidatura conjunta de cara a las elecciones del 10 de noviembre recogida en Castilla-La Mancha Suma y ha asegurado que estará "todo el día disponible" en las Cortes regionales pues este lunes termina el plazo para presentar candidaturas.

"Creemos que a pesar de tener más votos y más cargos públicos en Castilla-La Mancha, podríamos confluir en unas líneas de entendimiento", ha señalado Núñez en rueda de prensa. Además, ha añadido que no entra a valorar la situación interna de la formación naranja, sin embargo, "muchísimos cargos locales y alguno regional han pedido al PP que saque adelante Castilla-La Mancha Suma".

A preguntas de los medios sobre por qué no se han puesto en contacto por privado, el presidente del PP ha afirmado que en "Ciudadanos no hay jefes y es muy complicado hablar con un líder", pero ha añadido que no hay "más generosidad que no haber hecho las listas aún" estando a la espera de lo que diga Ciudadanos.

"No es una tomadura de pelo cuando tenemos una hoja en blanco para construir el futuro de Castilla-La Mancha y pactar juntos las listas, olvidándonos de cómo Ciudadanos en la región se ha abrazado a la izquierda en pactos municipales", ha mantenido Paco Núñez.

En su opinión, esta candidatura conjunta --similar a la de Navarra Suma-- es un proyecto "de salvación para España" para "quitar" a Pedro Sánchez del Gobierno, además de una "petición de la sociedad española" ante un escenario de crisis "como el de 2007", que se "repite", ha afirmado.

LAS ELECCIONES "NO DISTRAEN" EL TRABAJO EN C-LM

De otro lado, ha mantenido que ante un escenario de elecciones el PP "no se distrae" de Castilla-La Mancha, pues desde que se iniciara el periodo de sesiones se han presentado "446 iniciativas" sobre ayudas al desastre de DANA, inicio del curso escolar, rebajas a autónomos, estrategias de empleo para jóvenes o la recuperación de la carrera profesional para sanitarios. Sin embargo, "sin un contexto nacional propicio es imposible que podamos trabajar en ellas", ha añadido en este sentido.

Sobre la moción de censura que Ciudadanos se plantea llevar a cabo en Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Paco Núñez ha asegurado que la apoyarán porque "está, presuntamente, amparando a revolucionarios" al tiempo que se ha preguntado "¿cómo se han podido aprobar resoluciones ilegales que ponen en peligro el futuro de nuestro país?".