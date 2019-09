5 de septiembre de 2019

PP emplaza a Sánchez a llamar a Casado para pedirle disculpas tras la absolución por los ordenadores de Bárcenas

TOLEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llamar al presidente del PP, Pablo Casado, para pedirle disculpas después de que el PP haya sido absuelto por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero 'popular' Luis Bárcenas en la sede del partido.

Ha sido en las Cortes de Castilla-La Mancha donde Montesinos ha lamentado que, después de que haya pasado un día de la publicación de la sentencia, todavía Sánchez no haya pedido disculpas al PP y sus votantes.

"Tampoco hemos recibido la llamada de ninguno de esos dirigentes políticos que se dedicaron a atacar al PP y a sus siglas sin esperar a la sentencia final de los tribunales", ha criticado.

Es por ello que ha recordado a Sánchez, a su equipo de Gobierno, al PSOE y a todos aquellos que criticaron al PP en su día "sin esperar a la sentencia" que "todavía tienen la oportunidad de pedir disculpas".

"Tenemos los teléfonos abiertos. El señor Sánchez puede llamar a Pablo Casado y puede llamar al PP para llevar a cabo esas disculpas", ha dicho.

"Si no lo hace la opinión pública tendrá muy claro que Sánchez, la izquierda y todos aquellos que criticaron sin que hubiera una sentencia en firme hoy no se retractan, por lo cual, no han creído en ese Estado de Derecho y no han creído en las instituciones", ha concluido.