1 de octubre de 2019

PP C-LM se niega a entrar "en el y tú más" con Cs tras la polémica por 'España Suma'

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha criticado la "política de Twitter" de Ciudadanos y se ha negado a entrar tanto en ella como "en el y tú más" que está propiciando la formación naranja a cuenta de la propuesta 'popular' de 'España Suma'.

Así lo ha advertido el diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez, preguntado, en rueda de prensa, por el reto que el diputado regional de Ciudadanos David Muñoz le ha lanzado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para decir qué miembros de la formación naranja le han dicho que quieren la coalición 'España Suma', asunto que Cs llevó a las redes sociales este lunes.

"Ciudadanos es un partido a la deriva, sin rumbo fijo", ha subrayado el diputado 'popular', que ha rechazado entrar "en la política del Twitter que tanto les gusta a los nuevos partidos".

Al respecto, sí ha mostrado su sorpresa por la cantidad de dirigentes de Cs que han salido en esa red social "a insultar a Núñez por orden" del presidente del Grupo Parlamentario Cs, Alejandro Ruiz, cifra que contrasta "con el silencio clamoroso de la mayoría" de integrantes de la formación naranja "que no han dicho ni pío avergonzados por la actitud de su partido en Castilla-La Mancha".

Dicho esto, ha vuelto a lamentar la actitud del portavoz de Cs y su "afán por intentar demostrar que este partido no ha tenido nada que ver y no piensa nada del proyecto 'España Suma'", algo que, a juicio de Rodríguez, "no deja de ser una pataleta y de justificar algo injustificable de cara a los votantes de Cs".

En el PP no entienden "esa manera de entregar las instituciones al PSOE", y están convencidos de que hay "muchos votantes defraudados con esa cerrazón" de la formación naranja que, según el parlamentario del PP, "se equivoca de estrategia".