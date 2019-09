PP C-LM pedirá explicaciones en las Cortes sobre la aparición de ratones en el Hospital de Guadalajara

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional, Ana Guarinos, ha lamentado este lunes que el Gobierno regional esté negando la gravedad de la aparición de ratas y ratones en el Hospital General Universitario de Guadalajara, que ha obligado incluso a cerrar quirófanos, y ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar este asunto a las Cortes regionales, para que se esclarezca la situación producida en el centro sanitario.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa Guarinos, que ha calificado de "muy preocupante" que el Gobierno regional haya negado que esa situación exista y haya asegurado que podría ser circunstancial, pero no grave, cuando hay imágenes muy claras de los roedores en el Hospital. "Si la situación no hubiera sido grave no se hubieran tenido que cerrar quirófanos", ha asegurado.

Guarinos ha remarcado que "es muy grave que aparezcan ratones en un hospital, es muy grave que campen a sus anchas por el centro sanitario y es muy grave que se haya ocultado por parte del Gobierno la aparición de roedores, de ratas y ratones, en una infraestructura sanitaria"; por las consecuencias y los daños que pueden producir tanto en las plantas como, especialmente, en los quirófanos, y por las consecuencias que haya podido tener su cierre para las personas que debían ser intervenidas.

Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha va a formular varias iniciativas para que se esclarezca la situación que se ha producido en el Hospital de Guadalajara, que inicialmente van a ser por escrito; pero ha advertido que si las explicaciones no resultan convincentes, si se falta a la verdad o se oculta información, el PP pedirá la comparecencia del consejero en las Cortes regionales para explicar esta situación, ha informado el PP en un comunicado.