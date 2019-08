PSOE pide pronunciarse a Núñez: "O posición común con nosotros o con el PP nacional"

TOLEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Diana López, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que sus diputados nacionales en el Congreso no voten a favor de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular, en la que piden, entre otras cosas, no facilitar la entrada de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha indicado López en una rueda de prensa en las Cortes regionales, donde ha destacado que en caso de apoyar esta PNL, los 'populares' estarían "atacando" lo intereses de los castellano-manchegos y de los municipios ribereños. "Van a tener una posición común con nosotros o con el PP nacional", ha añadido.

Igualmente, la diputada socialista ha invitado al PP a sumarse al documento en defensa del agua, elaborado por el Ejecutivo regional, ya que los 'populares' "hasta el momento no han mostrado ninguna disposión por sumarse". En este sentido se ha dirigido a Núñez para que "valore" y se sume "cuanto antes", ya que "llega tarde".

De otro lado, la diputada del PSOE Diana López ha rechazado valorar la coalición electoral planteada por el Partido Popular nacional 'España Suma', en su vertiente 'Castilla-La Mancha Suma'.