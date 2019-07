12 de julio de 2019

Ruiz Molina afirma que "en la mente" de presidente de C-LM "no está asumir las competencias de justicia a corto plazo"

TOLEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado este viernes que "no está en la mente" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asumir las competencias en materia de justicia "a corto plazo".

De este modo ha reaccionado Ruiz Molina, a preguntas de los medios, después de que el Colegio de Abogados de Toledo se haya mostrado partidario de transferir la Justicia a Castilla-La Mancha si esa asunción de funciones supone una mejora de las condiciones laborales de los abogados del turno de oficio.

"No he hablado con el presidente sobre iniciar ningún proceso de transferencias. En cualquier caso, cuando se asumen esas competencias no es pensando en quién va a cobrar más, sino de qué manera la cercanía permite prestar un mejor servicio a los ciudadanos", ha precisado el titular regional de Administraciones Públicas, que ha terminado afirmando que asumir transferencias no conllevaría un incremento de las retribuciones de forma automática.