19 de octubre de 2019

Sáez no descarta que el pacto PSOE-Cs en Albacete se ponga de moda tras el 10N

ALBACETE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez (PSOE), ha sugerido que quizá después de la próxima cita electoral a nivel nacional del 10 de noviembre, el pacto vigente en la capital albaceteña y por el cual los socialistas comparten Gobierno municipal con Cs "se ponga de moda" tras los comicios, toda vez que considera que tras unos meses de andadura "es un ejemplo de buena praxis" a la hora de poner en marcha pactos políticos.

En una entrevista con Europa Press, Sáez ha considerado que lo que ocurrió en Albacete con un pacto que repartirá la legislatura en dos turnos de Alcaldía entre él y Vicente Casañ (Cs) "puede que sea una avanzadilla de praxis democrática", confiando en que la formación naranja, "un partido que se considera de centro, sepa definir claramente que puede pactar hacia la derecha o hacia la izquierda".

"Creo, sinceramente, que se debería ver con naturalidad lo que ha ocurrido aquí, que dos partidos centrados, uno de centro y otro de centro izquierda puedan entenderse", ha señalado.

Sáez ha apuntado que ahora Cs "necesita posar su masa electoral" y que sus votantes vean "con naturalidad" que es un partido que pueda pactar a derecha o a izquierda.

Emilio Sáez ha reconocido que las arcas municipales heredadas del Gobierno 'popular' de Manuel Serrano estaban en buen estado, lo que ha achacado a que no se estaba gastando lo necesario.

"Albacete está bien económicamente, no está endeudado, pero la pregunta es si vale la pena vivir teniendo dinero en la cuenta corriente dejando de disfrutar", ha indicado, lamentando que a pesar del ahorro haya extremos en la ciudad poco desarrollados, como el mantenimiento de instalaciones deportivas o la "poca vida cultural" albaceteña.

PROGRAMA DE GOBIERNO BASADO EN LA CONFIANZA

El cogobierno en la ciudad de Albacete, tal y como ha expresado Sáez, está sirviendo para "poner en valor proyectos que necesita la ciudadanía" gracias a un programa de acción "basado en la confianza".

Además, ha defendido que entre ambas formaciones hay "una comunicación clara y directa" y con "espíritu de igualdad" dentro de un clima de "lealtad".

"Mucha gente estaba expectante y se ha dado cuenta de que en el fondo, incluso el personal del Ayuntamiento que tenía sus dudas, está viendo que cada concejal de un área será concejal los cuatro años", ha detallado.

Sobre su plan de futuro en su carrera política, Emilio Sáez lo tiene claro: "Mi proyecto para Albacete no es solo a cuatro años. Aunque me ofrecieran el cielo, me quiero quedar en la tierra. En mi tierra, que es Albacete".

EL PP "TIENE QUE DEFINIRSE"

En otro orden de cosas, Emilio Sáez ha hecho referencia a la situación política a nivel regional. En este sentido, ha considerado que el PP de Paco Núñez tras apenas un año con su nueva dirección todavía tiene que "redefinirse".

"No se definen con el agua, no se definen con el medioambiente, no se definen con la dependencia... Creo que se tienen que reinventar. Y me encantaría, porque son un partido necesario", ha afirmado.

Sobre Cs a nivel regional, ha considerado que tiene "muchas ganas de participar y poner en valor sus propuestas", pero les ha recomendado fijarse en "la experiencia de otros partidos", al tiempo que les ha invitado a "hacer región entre todos".

Al respecto de su partido, ha celebrado su vocación de centro-izquierda y ha ensalzado el "trabajo de recuperación de todo lo perdido" acometido por el Gobierno de Emiliano García-Page durante la pasada legislatura.

"Se han puesto en marcha infraestructuras, hospitales, se h a vuelto a contratar a sanitarios, a maestros, y todo con la intención clara de dinamizar Castilla-La Mancha", ha insistido.

PSOE MANTENDRÁ LOS DOS DIPUTADOS DE ALBACETE

En su pronóstico electoral a solo 20 días de las elecciones, Emilio Sáez se ha mostrado confiado en que el PSOE mantendrá los dos diputados de los cuatro en juego por la circunscripción albaceteña.

Aunque vería "con agrado" que los otros dos se repartieran entre PP y Cs, ha ahondado en que el PSOE "crecerá un poquito" en términos generales.

En todo caso, ha avisado de la urgencia de conformar un Gobierno estable tras el 10 de noviembre. "La ciudadanía ya no nos da más margen. Es el último cartucho. Invito a que la gente vaya a votar, aunque sea malhumoradamente", ha finalizado.