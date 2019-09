29 de septiembre de 2019

The Gold, Diesel Dogs, Mawino, GTO's y The Vintages, en una nueva edición del Balambam Boo

Un año más el festival para toda la familia Balambam Boo vuelve a la ciudad de Toledo. En esta ocasión será el próximo sábado 5 de octubre con las actuaciones de The Gold, Diesel Dogs, Mawino, GTO's y The Vintages, a los que se unirán para amenizar la fiesta entre actuaciones Head and Banger Dj's.

Según la información recabada por Europa Press, en la edición de este año se volverán realizarán durante todo el día diferentes actividades y talleres a cargo de Diéresis Logopedia, Kids Talent, Srta Poppy o La Lambrera, La Madriguera de Papel, Stereoplastika y los talleres de percusión con Djembes,.

Del mismo modo, habrá diferentes estands por parte de Oxfam Intermon, Redalimenta, Camdem Rock Records, Roctopus Tea Party Records y Jarama 45 RPC Records; sin faltar el mural creativo que otros años ya se ha instalado en el festival o el 'Photocall'.

Esta nueva edición del Balambam Boo Fest tendrá lugar en la Terraza Summerland de Toledo, ubicada en el Recinto Ferial de la Peraleda, y las puertas se abrirán a las 12.00 horas. El precio de la entrada, que se puede adquirir en entradium.com, será de 15 euros para los adultos, 5 euros para niños de 5 a 14 años y gratis para niños de 0 a 5 años.

Además, este año el festival ha puesto en marcha una nueva web en la que se pueden encontrar toda la información sobre el evento, que se encuentra en la dirección web: https://balambamboofest.com/.